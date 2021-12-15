Суд РФ официально признал наличие российских войск на Донбассе (фото)

В деле о взяточничестве райсуд Ростова приговорил к 5 годам человека, который чуть не сорвал поставки провианта россиянам в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Кировский райсуд Ростова-на-Дону признал наличие российских войск в ОРДЛО в деле о взяточничестве одного из россиян. Об этом сообщает "Новинарня".

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Согласно материалам суда, обвиняемый поставлял продовольствие российским военным, которые находились на оккупированной части Донецкой и Луганской области. Забалуев поставил под угрозу поставку продовольствия российским военным в мае-ноябре 2019 года, которые "находились на боевом дежурстве" в ОРДЛО.

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"В период его трудовой деятельности в его обязанности входили организация и выполнение обязательств по закупке и продаже продовольствия и создание необходимого запаса на складе в (адрес). Данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории "ДНР" и "ЛНР", — указано в решении суда.

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Гражданина Забалуева суд засудил на 5 лет лишения свободы с отбытием срока в колонии общего режима.

На публикацию решения суда в открытом доступе отреагировал журналист Андрей Цаплиенко, по его словам, Россия в скором времени начнет подчищать документы и приговоры суда из отрытого доступа.

"Но рукописи не горят. Особенно во времена Интернета. В этой истории нас может радовать только тот факт, что в армии, где в промышленных масштабах воруют еду у собственных солдат и кладут с прибором на режим секретности — никаких шансов на выигрыш в войне против Украины. Даже с гиперзвуковыми ракетами", — написал военкор в Telegram-канале.

Напомним, суд посадил коллаборанта из "группы Безлера" на 11 лет за пытки над украинскими военными и гражанским населением. 6 декабря контрразведчики задержали боевика ОРДЛО, служившего в отряде "Сомали". Подозреваемый входил в штурмовое подразделение, воевавшее против ВСУ в ряде населенных пунктов Донецкой области.