Контрразведчики задержали боевика ОРДЛО, служившего в отряде "Сомали" (фото)

Согласно информации СБУ, подозреваемый входил в штурмовое подразделение, которое воевало против ВСУ в ряде населенных пунктов Донецкой области.

Контрразведка СБУ в Донецкой области задержала боевика российско-оккупационного формирования "Сомали". Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Задержанным является местный житель, который присоединился к оккупантам в 2018 году. По данным следствия, он входил в состав штурмового подразделения, которое воевало против украинских военных в районе Широкой Балки, Пикуз и Доломитное Донецкой области.

Фото: пресс-центр СБУ

Со временем коллаборант покинул ряды вооруженных формирований РФ и тайно вернулся на подконтрольную Украине территорию, где он пытался избежать правосудия. Во время обысков по месту проживания у подозреваемого выявили военный билет незаконных формирований и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Фото: пресс-центр СБУ

В ходе допроса подозреваемый дал показания о кадровых военных РФ, которые занимают должности советчиков в оккупационных администрациях, а также управляют ими.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по части 1 статьи 258-3 — участие в террористической группе и террористической организации Уголовного кодекса Украины. Суд взял подозреваемого под стражу.

Напомним, СБУ выявили тайник с минами на Луганщине, он предназначался для подрыва украинской техники. Ранее контрразведка СБУ задержала одного из лидеров оккупантов, который участвовал в захвате Луганского аэропорта.