На Луганщине СБУ выявила тайник с минами для подрыва украинской техники (фото)

По информации спецслужбы, схрон был организован в полуразрушенном здании еще в 2014 году для нападения на силы АТО.

Сотрудники СБУ обнаружили тайник в Луганской области, который принадлежал оккупантам ОРДЛО. Среди обнаруженного оружия были противотанковые мины, гранаты и гранатометные выстрелы. Об этом сообщает пресс-центр службы.

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В ходе оперативных действий сотрудники спецслужбы обнаружили схрон оккупантов на территории Северодонецкого района. По предварительным данным, схрон соорудили еще в 2014 году. Он предназначался для вооруженного сопротивлениям сил АТО, в том числе украинской военной техники.

Фото: пресс-центр СБУ

Склад оружия находился под полом полуразрушенного здания, там обнаружили:

5 противотанковых мин ТМ-62

12 гранатометных выстрелов

7 гранат

3 противопехотные мины МОН-50

На данный момент продолжаются оперативные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечение к ответственности лиц, которые причастны к преступлениям против госбезопасности Украины.

Фото: пресс-центр СБУ

Напомним, контрразведка СБУ задержала одного из лидеров оккупантов, который участвовал в захвате Луганского аэропорта.

Ранее СБУ задержали предполагаемого агента РФ, который собирал данные о военных и патриотах для ФСБ.