На Луганщине СБУ выявила тайник с минами для подрыва украинской техники (фото)
По информации спецслужбы, схрон был организован в полуразрушенном здании еще в 2014 году для нападения на силы АТО.
Сотрудники СБУ обнаружили тайник в Луганской области, который принадлежал оккупантам ОРДЛО. Среди обнаруженного оружия были противотанковые мины, гранаты и гранатометные выстрелы. Об этом сообщает пресс-центр службы.
В ходе оперативных действий сотрудники спецслужбы обнаружили схрон оккупантов на территории Северодонецкого района. По предварительным данным, схрон соорудили еще в 2014 году. Он предназначался для вооруженного сопротивлениям сил АТО, в том числе украинской военной техники.
Склад оружия находился под полом полуразрушенного здания, там обнаружили:
- 5 противотанковых мин ТМ-62
- 12 гранатометных выстрелов
- 7 гранат
- 3 противопехотные мины МОН-50
На данный момент продолжаются оперативные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечение к ответственности лиц, которые причастны к преступлениям против госбезопасности Украины.
Напомним, контрразведка СБУ задержала одного из лидеров оккупантов, который участвовал в захвате Луганского аэропорта.
Ранее СБУ задержали предполагаемого агента РФ, который собирал данные о военных и патриотах для ФСБ.