Участвовал в захвате Луганского аэропорта. СБУ задержали одного из лидеров оккупантов (фото)

Уроженец Луганска координировал поиск и захват проукраинских граждан, захватывал дома мирных жителей, а также возглавлял одно из спецподразделений оккупационных формирований РФ.

Контрразведка СБУ задержала в Луганской области экс-члена "МГБ" вооруженных формирований РФ, который участвовал в захвате Луганского аэропорта. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

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По информации СБУ, житель Луганска на начальном этапе российской агрессии занимал должность командира боевой тактической группы в спецподразделении оккупантов "Одесса". Принимал участие в вооруженном сопротивлении силам АТО/ООС.

Фото: пресс-центр СБУ

Подразделение, которую занимал коллаборант, содействовало оккупационным силам во время штурма Луганского аэропорта, захвате банковских учреждений, а также домов местных жителей. Также задержанный координировал поиск и задержание украинских патриотов на временно оккупированной территории Луганской области.

Покинул лавы оккупационных сил из-за конфликта с другими главарями пророссийских боевиков. После этого он долгое время скрывался в России. Злоумышленнику вручили подозрения по части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и по части 2 статьи 260 (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований) УК Украины.

Суд выбрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Спецоперация проводилась во взаимодействии и с представителями Госпогранслужбы и Луганской облпрокуратуры.

Напомним, СБУ задержали предполагаемого агента РФ, собиравшего данные о военных и патриотах в Харьковской области. Также сотрудники СБУ задержали оккупанта в зоне ООС, который рассказал о наличии российских кадровых военных в ОРДЛО.