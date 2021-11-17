В ОРДЛО есть российские кадровые военные: о чем рассказал задержанный СБУ оккупант (видео)

По словам уроженца РФ, он приехал в Украину с целью "постоять на границе". Членом оккупационных формирований он стал в 2018 году.

Сотрудники контрразведки СБУ совместно с военными задержали боевика ОРЛО на линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

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Сообщается, что задержанный принимал участие в обстрелах позиций ВСУ на территории Бахмутского района Донецкой области. Он потерял ориентацию на местности и вышел на позиции объединенных сил.

СБУ удалось установить, что оккупант родом из России, примкнул к вооруженным формированиям РФ в 2018 году. Он занимал должность пулеметчика крупнокалиберного "Утеса", а затем и помощника гранатометчика. В ходе задержания у россиянина обнаружили:

"военный билет "ЛНР"

"временное удостоверение" жителя ОРДЛО

магазин с патронами от автомата Калашникова

[ + – ] Документы задержанного оккупанта Фото: пресс-центр СБУ

По словам задержанного, он приехал в Украину с целью "постоять на границе". При этом в оккупационных формированиях есть кадровые российские военные на уровне командира батальона и выше.

В Службе безопасности сообщили задержанному подозрение по статье 110 — посягательство на территориальную целостности и неприкосновенность Украины и по статье 258-3 — участие в террористической группе или террористической организации.

Решается вопрос об избрании меры пресечения судом в виде содержания под стражей.

Напомним, по информации ОБСЕ, оккупанты разместили десятки танков в запрещенной зоне на Донбассе. Также сообщалось, что ВСУ сбили российский беспилотник "Орлан-10", который пересек линию разграничения в зоне ООС.