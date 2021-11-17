В ОРДЛО есть российские кадровые военные: о чем рассказал задержанный СБУ оккупант (видео)
По словам уроженца РФ, он приехал в Украину с целью "постоять на границе". Членом оккупационных формирований он стал в 2018 году.
Сотрудники контрразведки СБУ совместно с военными задержали боевика ОРЛО на линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
Сообщается, что задержанный принимал участие в обстрелах позиций ВСУ на территории Бахмутского района Донецкой области. Он потерял ориентацию на местности и вышел на позиции объединенных сил.
СБУ удалось установить, что оккупант родом из России, примкнул к вооруженным формированиям РФ в 2018 году. Он занимал должность пулеметчика крупнокалиберного "Утеса", а затем и помощника гранатометчика. В ходе задержания у россиянина обнаружили:
- "военный билет "ЛНР"
- "временное удостоверение" жителя ОРДЛО
- магазин с патронами от автомата Калашникова
По словам задержанного, он приехал в Украину с целью "постоять на границе". При этом в оккупационных формированиях есть кадровые российские военные на уровне командира батальона и выше.
В Службе безопасности сообщили задержанному подозрение по статье 110 — посягательство на территориальную целостности и неприкосновенность Украины и по статье 258-3 — участие в террористической группе или террористической организации.
Решается вопрос об избрании меры пресечения судом в виде содержания под стражей.
Напомним, по информации ОБСЕ, оккупанты разместили десятки танков в запрещенной зоне на Донбассе. Также сообщалось, что ВСУ сбили российский беспилотник "Орлан-10", который пересек линию разграничения в зоне ООС.