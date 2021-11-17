В ОРДЛО є російські кадрові військові: про що розповів затриманий СБУ окупант (відео)

За словами уродженця РФ, він приїхав в Україну з метою "постояти на кордоні". Членом окупаційних формувань він став у 2018 році.

Співробітники контррозвідки СБУ спільно з військовими затримали бойовика ОРЛО на лінії розмежування. Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

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Повідомляється, що затриманий брав участь в обстрілі позицій ЗСУ на території Бахмутського району Донецької області. Він втратив орієнтацію на місцевості та вийшов на позиції об'єднаних сил.

СБУ вдалося встановити, що окупант родом із Росії, приєднався до збройних формувань РФ у 2018 році. Він обіймав посаду кулеметника великокаліберного "Утьоса", а потім і помічника гранатометника. У процесі затримання у росіянина виявили:

"військовий квиток "ЛНР";

"тимчасове посвідчення" мешканця ОРДЛО;

магазин із патронами від автомата Калашникова.

[ + – ] Документи затриманого окупанта Фото: прес-центр СБУ

За словами затриманого, він приїхав в Україну з метою "постояти на кордоні". При цьому в окупаційних формуваннях є кадрові російські військові на рівні командира батальйону та вище.

У Службі безпеки повідомили затриманому підозру за статтею 110 — зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України та за статтею 258-3 — участь у терористичній групі чи терористичній організації.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу судом у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, за інформацією ОБСЄ, окупанти розмістили десятки танків у забороненій зоні на Донбасі. Також повідомлялося, що ЗСУ збили російський безпілотник "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування в зоні ООС.