Окупанти розмістили десятки танків у забороненій зоні на Донбасі, — ОБСЄ

Спостерігачі також помітили самохідну гаубицю, встановлені вздовж дороги М 14 міни, бойові броньовані машини та радіорелейну станцію на непідконтрольній уряду території.

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) виявила на непідконтрольній українській владі території Донбасу танки й інше озброєння російсько-окупаційних військ, розміщене поза виділеними місцями для зберігання. Про це йдеться у звіті організації від 16 листопада.

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Так, у неділю, 14 листопада, на полігоні поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Покровка Донецької області, розташованого за 36 кілометрів на схід від Донецька, спостерігачі СММ ОБСЄ виявили 30 танків та гаубицю.

Зокрема, йдеться про 13 танків Т-72, 7 танків Т-64, 10 танків невстановленого типу та самохідну 122 мм гаубиці 2С1 "Гвоздика".

Ця техніка, як повідомили в організації, була виявлена за лінією відведення, але поза виділеними місцями для її зберігання.

[ + – ] Звіт про виявлене озброєння

Того ж дня за 3 кілометри на захід від непідконтрольного уряду села Безіменне (100 км на південь від Донецька) безпілотники Місії виявили 4 протитанкові міни впоперек траси М 14 (Одеса — Мелітополь — Новоазовськ). За оцінкою СММ ОБСЄ, ці міни належать проросійським бойовикам і були встановлені деякий час тому. Крім цього, спостерігачі виявили приблизно 2 бойові броньовані машини невстановленого типу й одну радіорелейну станцію Р-419А.

[ + – ] Звіт про виявлене озброєння

Вказана техніка була виявлена за допомогою безпілотників Місії.

Нагадаємо, нещодавно ОБСЄ виявила гаубицю Д-30, розміщену бойовиками в одному з житлових районів Луганська.

Також Фокус писав про те, як українські військові збили російський безпілотник, який перетнув лінію розмежування. Апарат, як уточнили у штабі ООС, стоїть на озброєнні виключно у ЗС РФ.