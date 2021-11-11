Окупанти на Донбасі розмістили військову техніку в житлових районах, — ОБСЄ

Зокрема, йдеться про гаубицю Д-30, помічену моніторинговою місією в одному з житлових районів Луганська.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала розміщення проросійськими бойовиками військової техніки в житлових районах Луганська та Луганської області. Про це йдеться у звіті СММ від 10 листопада.

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Зокрема, спостерігачі виявили буксирувану гаубицю Д-30А 122 калібру в житловому районі Луганська.

"Місія зафіксувала 1 гаубицю, розміщену з порушенням ліній відведення в житловому кварталі в непідконтрольному уряду районі Луганської області", — йдеться у звіті.

[ + – ] Дані про тяжке озброєння бойовиків у житловому районі Луганська

Крім цього, місія повідомила, що російсько-окупаційні формування розмістили бронетранспортер БТР-80 за 46 кілометрів на південний захід від Луганська, у житловому районі міста Брянка. Цей інцидент СММ розцінила як ознаку військової присутності в зоні безпеки, тобто техніка, розміщена таким чином, не підпадає під дію Мінських угод про відведення озброєнь.

[ + – ] Дані про озброєння бойовиків у житловому районі Луганська

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили, що Росія перекинула велику кількість танків до однієї з прикордонних областей. За даними експертів, це переміщення російських військ має прихованіший характер, якщо порівнювати з попередніми перекиданнями підрозділів до кордонів України.

Також Фокус писав, що місія ОБСЄ виявила в бойовиків на Донбасі реактивні системи залпового вогню "Град-К", які перебувають на озброєнні лише в Росії.