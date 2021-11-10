ОБСЄ зафіксували в окупантів РСЗВ "Град-К", які перебувають на озброєнні лише у РФ (фото)

Російські установки використовуються окупаційними адміністраціями щонайменше з 2015 року, але місія спостерігачів уперше їх зафіксувала у своєму звіті.

Місія ОБСЄ виявила у збройних формувань РФ реактивні системи залпового вогню "Град-К", які перебувають на озброєнні лише у Росії. Про це повідомляється у звіті ОБСЄ 256/2021.

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Повідомляється, що 5 листопада безпілотник ОБСЄ зафіксував на полігоні поряд з населеним пунктом Тернове 11 установок БМ-21 "Град" та 2 одиниці БМ-21 "Град-К", які перебувають на озброєнні Росії.

Виявити систему залпового вогню вдалося за допомогою безпілотника малого радіусу дії.

[ + – ] Скріншот звіту ОБСЄ

БМ-21 "Град-К" — це російська модернізація радянських "Градів". Ракетну установку перенесли з Урал-375Д на шасі КамАЗ-5350. Вперше модифікацію показали у Пермі у 2011 році.

Як пише Мілітарний, окупанти використовують модифікацію "Град-К" вже 6 років. Зокрема, збройні формування РФ обстрілювали позиції українських військових у 2015 році.

Тернове – це село Шахтарського району Донецької області. Окупанти облаштували неподалік села військовий полігон.

[ + – ] Полігон окупантів у Терновому Фото: скриншот

Нагадаємо, за інформацією британських дослідників, у збитих російських БПЛА на Донбасі використовуються німецькі двигуни. Вони потрапили до РФ через чеську компанію, яка керується росіянами.