ОБСЕ зафиксировали у оккупантов РСЗО "Град-К", состоящие на вооружении только у РФ (фото)

Российские установки используются оккупационными администрациями минимум с 2015 года, но миссия наблюдателей впервые их зафиксировала в своем отчете.

Миссия ОБСЕ обнаружила у вооруженных формирований РФ реактивные системы залпового огня "Град-К", которое находятся на вооружение только у России. Об этом сообщается в отчете ОБСЕ 256/2021.

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Сообщается, что 5 ноября беспилотник ОБСЕ зафиксировал на полигоне рядом с населенным пунктов Терновое 11 установок БМ-21 "Град" и 2 единицы БМ-21 "Град-К", которое состоят на вооружении России.

Обнаружить систему залпового огня удалось при помощи беспилотника малого радиуса действия.

[ + – ] Скриншот отчета ОБСЕ

БМ-21 "Град-К" — это российская модернизация советских "Градов". Ракетную установку перенесли с Урал-375Д на шасси КамаАЗ-5350. Впервые модификацию показали в Перми в 2011 году.

Как пишет Милитарный, оккупанты используют модификацию "Град-К" уже 6 лет. В частности, вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских военных в 2015 году.

Терновое — это село Шахтерского района Донецкой области. Оккупанты обустроили недалеко от села военный полигон.

[ + – ] Полигон оккупантов в Терновом Фото: скриншот

Напомним, по информации британских исследователей, в сбитых российских БПЛА на Донбассе используются немецкие двигатели. Они попали в РФ через чешскую компанию, которая управляется россиянами.