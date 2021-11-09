В сбитых российских БПЛА на Донбассе используются немецкие двигатели, - CAR (фото)

По информации Conflict Armament Research, двигатели попадали на заводы РФ через чешскую компанию, управляемая россиянами, один из которых связан с силовым блоком.

Российские оккупационные формирования используют в зоне ООС беспилотники производства РФ с немецкими двигателями. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau, ссылаясь на результаты исследования британской компании Conflict Armament Research.

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По информации аналитиков, исследовав 6 моделей российский БПЛА и одну не военную модель беспилотника, они пришли к выводу, что некоторые детали производятся в Германии. Сборка беспилотников происходит в России, но камеры и двигатели часто импортировались из других стран, в том числе из Германии.

[ + – ] Российский БПЛА №2166

ВСУ в 2017 году сбили российский БПЛА с номером 2166, он имел двигатель 3W-55i немецкой компании 3W-Modellmotoren Weinhold GmbH. Как сообщили в компании аналитикам, в октябре 2013 года они отправили деталь в чешскую компанию World Logistics Group. Компания была закрыта в 2018 году, среди ее руководителей было три россиянина, один из которых был связан с органами безопасности России.

Как утверждают в CAR, собранные ими сведения не доказывают того, что World Logistics Group действовала от имени РФ. Их расследование показало, что Россия закупала электронику иностранного производства от имени российских органов безопасности и обороны. В то же время россияне использовали БПЛА для полетов не только над зоной ООС, но и над Евросоюзом.

Такая ситуация сложилась из-за того, что беспилотники состоят из компонентов, имеющие двойное назначение — это означает, что те же двигатели можно использовать как в гражданском секторе, так и военном. Поэтому в CAR отмечают, что они не имеют доказательств того, что европейские компании несут ответственность за использование их компонентов для военных целей. Это показывает проблему в ЕС. В союзе нет надлежащих проверок компаний подобных чешской.

Напомним, 7 ноября украинские военные сбили беспилотник "Орлан-10" в зоне ООС. Он был снаряжен двумя гранатометными выстрелами. Ныне, по словам Путина, на вооружении российской армии находится свыше 2 тысяч беспилотников.