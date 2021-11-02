Более 2 тысяч. Путин озвучил количество БПЛА на вооружении армии РФ
Как утверждает российский президент, беспилотники показали свою высокою эффективность, поэтому нужно и дальше над ними "напряженно работать".
Президент России Владимир Путин заявил, что на вооружении российской армии находится свыше 2000 беспилотников. Об этом сообщается на сайте Кремля.
По словам Путина, пример Сирии показывает, насколько эффективны и опасны беспилотники в вооруженных конфликтах. Исходя из этого нужно и дальше вести работу по созданию беспилотников для российской армии.
"Сейчас на вооружении у нас находится свыше двух тысяч беспилотных летательных аппаратов. Нужно и дальше над ними работать, работать так же напряженно, как это было в последнее время, имея в виду, в том числе и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки и, конечно, имея в виду тот опыт, который мы сами имеем при применении этих летательных аппаратов, анализ того, что мы наблюдаем вокруг нас", — заявил Путин.
Также российский президент добавил, что российская армия научилась эффективно противостоять беспилотным аппаратам.
Отметим, что в РФ сейчас проходит испытания БПЛА "Охотник", способный нести 6 тонн боевой нагрузки. Его серийные поставки должны начаться в 2024 году.
На данный момент на вооружении российской армии поступают такие БПЛА:
- "Форпост" — российская лицензия на израильский IAI Searcher
- "Застава" — израильский IAI Bird Eye 400
Оба беспилотника созданы в разведывательных целях, Израиль отказался поставлять РФ ударные комплексы.
- "Орлан" 10 — многофункциональный беспилотник для разведки и наблюдения.
- "Иноходец" (Орион) — БПЛА, предназначенный для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки. Также есть ударная версия комплекса.
Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что до конца 2021 года в армии РФ будет более 2000 беспилотников. Осенью на вооружение должны принять ударный "Альтиус", который разрабатывают с 2011 года.