Более 2 тысяч. Путин озвучил количество БПЛА на вооружении армии РФ

Как утверждает российский президент, беспилотники показали свою высокою эффективность, поэтому нужно и дальше над ними "напряженно работать".

Президент России Владимир Путин заявил, что на вооружении российской армии находится свыше 2000 беспилотников. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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По словам Путина, пример Сирии показывает, насколько эффективны и опасны беспилотники в вооруженных конфликтах. Исходя из этого нужно и дальше вести работу по созданию беспилотников для российской армии.

"Сейчас на вооружении у нас находится свыше двух тысяч беспилотных летательных аппаратов. Нужно и дальше над ними работать, работать так же напряженно, как это было в последнее время, имея в виду, в том числе и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки и, конечно, имея в виду тот опыт, который мы сами имеем при применении этих летательных аппаратов, анализ того, что мы наблюдаем вокруг нас", — заявил Путин.

Также российский президент добавил, что российская армия научилась эффективно противостоять беспилотным аппаратам.

Отметим, что в РФ сейчас проходит испытания БПЛА "Охотник", способный нести 6 тонн боевой нагрузки. Его серийные поставки должны начаться в 2024 году.

На данный момент на вооружении российской армии поступают такие БПЛА:

"Форпост" — российская лицензия на израильский IAI Searcher

"Застава" — израильский IAI Bird Eye 400

Оба беспилотника созданы в разведывательных целях, Израиль отказался поставлять РФ ударные комплексы.

"Орлан" 10 — многофункциональный беспилотник для разведки и наблюдения.

"Иноходец" (Орион) — БПЛА, предназначенный для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки. Также есть ударная версия комплекса.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что до конца 2021 года в армии РФ будет более 2000 беспилотников. Осенью на вооружение должны принять ударный "Альтиус", который разрабатывают с 2011 года.