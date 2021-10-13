20-тонный ударный БПЛА "Охотник" проходит летные испытания в РФ (видео)

Серийное производство беспилотника должно стартовать в 2024 году, сейчас же его отдельные части и сам дрон проходят ряд тестов.

Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" проходит ряд испытаний. В сети появилось видео испытания макета сопла БПЛА. Об этом сообщается из репортажа RT.

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Разрабатывает беспилотник ОКБ "Сухой", ныне он проходит испытания в Новороссийске. У "Охотника" реактивный двигатель, что позволит ему летать со сверхзвуковой скоростью. Также это дает возможность переносить стандартные авиаракеты или бомбы.

Сообщается, что беспилотник способен действовать в условиях потери связи с оператором, как минимум дрон должен сам вернуться в точку базирования. "Охотник" создается с использованием технологий и агрегатов, полученных при разработке истребителя Су-57. Они способны работать в паре, обмениваясь данными в режиме онлайн.

Заявленные характеристики БПЛА "Охотник":

Вес — 20 тонн

Длина — 19 метров

Размах крыльев — 14 метров

Боевая нагрузка — 6 тонн

Дальность полета — 6 тысяч км

Высота полета — 18 км.

Ожидается, что серийные поставки в армию начнутся в 2024 году. Летные испытания стартовали в августе 2019 года.

Напомним, в июле завершился очередной этап испытаний 20-тонного БПЛА "Охотник".