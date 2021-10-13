20-тонний ударний БПЛА "Мисливець" проходить льотні випробування в РФ (відео)
Серійне виробництво безпілотника має стартувати у 2024 році, зараз же його окремі частини та сам дрон проходять низку тестів.
Російський важкий ударний безпілотник "Мисливець" проходить низку випробувань. У мережі з'явилося відео випробування макета сопла БПЛА. Про це повідомляється з репортажу RT.
Розробляє безпілотник ОКБ "Сухий", нині він проходить випробування в Новоросійську. У "Мисливця" реактивний двигун, що дозволить йому літати з надзвуковою швидкістю. Також це дає можливість переносити стандартні авіаракети або бомби.
Повідомляється, що безпілотник здатний діяти в умовах втрати зв'язку з оператором, як мінімум дрон повинен сам повернутися в точку базування. "Мисливець" створюється з використанням технологій і агрегатів, отриманих при розробці винищувача Су-57. Вони здатні працювати в парі, обмінюючись даними в режимі онлайн.
Заявлені характеристики БПЛА "Мисливець":
- Вага — 20 тонн
- Довжина — 19 метрів
- Розмах крил — 14 метрів
- Бойове навантаження — 6 тонн
- Дальність польоту — 6 тисяч км
- Висота польоту — 18 км.
Очікується, що серійні поставки в армію почнуться у 2024 році. Льотні випробування стартували в серпні 2019 року.
Нагадаємо, у липні завершився черговий етап випробувань 20-тонного БПЛА "Мисливець".