Понад 2 тисячі. Путін озвучив кількість БПЛА на озброєнні армії РФ

Як стверджує російський президент, безпілотники показали свою високу ефективність, тому треба й надалі над ними "напружено працювати".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що на озброєнні російської армії перебувають понад 2000 безпілотників. Про це повідомляє сайт Кремля.

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За словами Путіна, приклад Сирії показує, наскільки ефективними та небезпечними є безпілотники в збройних конфліктах. Тому потрібно й надалі вести роботу зі створення безпілотників для російської армії.

"Зараз на озброєнні в нас понад дві тисячі безпілотних літальних апаратів. Потрібно й далі над ними працювати, працювати так само напружено, як це було останнім часом, маючи на увазі, зокрема застосування штучного інтелекту, найсучасніших досягнень техніки, науки і, звичайно, маючи на увазі той досвід, який ми маємо при застосуванні цих літальних апаратів, аналіз того, що ми спостерігаємо навколо нас", — заявив Путін.

Також російський президент додав, що російська армія навчилася ефективно протистояти безпілотним апаратам.

Зазначимо, що в РФ наразі відбувається випробування БПЛА "Мисливець", що здатний нести 6 тонн бойового навантаження. Його серійні постачання мають розпочатися у 2024 році.

Наразі на озброєння російської армії надходять такі БПЛА:

"Форпост" — російська ліцензія на ізраїльський IAI Searcher

"Застава" — ізраїльський IAI Bird Eye 400

Обидва безпілотники створені з розвідувальною метою, Ізраїль відмовився постачати РФ ударні комплекси.

"Орлан" 10 — багатофункціональний безпілотник для розвідки та спостереження.

"Іноходець" (Оріон) — БПЛА, призначений для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки. Також є ударна версія комплексу.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що до кінця 2021 року в армії РФ буде понад 2000 безпілотників. Восени на озброєння мають прийняти ударний "Альтіус", який розробляють з 2011 року.