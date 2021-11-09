У збитих російських БПЛА на Донбасі використовуються німецькі двигуни, — CAR (фото)

За інформацією Conflict Armament Research, двигуни потрапляли на заводи РФ через чеську компанію, керовану росіянами, один із яких пов'язаний із силовим блоком.

Російські окупаційні формування використовують у зоні ООС безпілотники виробництва РФ із німецькими двигунами. Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau з посиланням на результати дослідження британської компанії Conflict Armament Research.

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За інформацією аналітиків, дослідивши 6 моделей російського БПЛА і одну не військову модель безпілотника, вони дійшли висновку, що деякі деталі виробляються в Німеччині. Складання безпілотників відбувається в Росії, але камери та двигуни часто імпортувалися з інших країн, у тому числі з Німеччини.

[ + – ] Російський БПЛА №2166

ЗСУ у 2017 році збили російський БПЛА з номером 2166, він мав двигун 3W-55i німецької компанії 3W-Modellmotoren Weinhold GmbH. Як повідомили в компанії аналітикам, у жовтні 2013 року вони відправили деталь до чеської компанії World Logistics Group. Компанія була закрита у 2018 році, серед її керівників було троє росіян, один із яких був пов'язаний із органами безпеки Росії.

Як стверджують у CAR, зібрані ними відомості не доводять, що World Logistics Group діяла від імені РФ. Їхнє розслідування показало, що Росія закуповувала електроніку іноземного виробництва від імені російських органів безпеки й оборони. Водночас, росіяни використовували БПЛА для польотів не лише над зоною ООС, а й над Євросоюзом.

Така ситуація склалася через те, що безпілотники складаються з компонентів, що мають подвійне призначення, — це означає, що ті ж двигуни можна використовувати як у цивільному, так і військовому секторах. Тому в CAR зазначають, що вони не мають доказів того, що європейські компанії відповідають за використання їхніх компонентів для військових цілей. Це свідчить про проблему в ЄС. У союзі немає належних перевірок компаній подібних до чеської.

Нагадаємо, 7 листопада українські військові збили безпілотник "Орлан-10" у зоні ООС. Він був споряджений двома гранатометними пострілами. Нині, за словами Путіна, на озброєнні російської армії перебувають понад 2 тисячі безпілотників.