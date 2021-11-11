Оккупанты на Донбассе разместили военную технику в жилых районах, — ОБСЕ

В частности, речь идет о гаубице Д-30, замеченной мониторинговой миссией в одном из жилых районов Луганска.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала размещение пророссийскими боевиками военной техники в жилых районах Луганска и Луганской области. Об этом говорится в отчете СММ от 10 ноября.

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В частности, наблюдатели обнаружили буксируемую гаубицу Д-30А 122 калибра в жилом районе Луганска.

"Миссия зафиксировала 1 гаубицу, размещенную в нарушение линий отвода в жилом квартале в неподконтрольном правительству районе Луганской области", — говорится в отчете.

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Помимо этого миссия сообщила, что российско-оккупационные формирования разместили бронетранспортер БТР-80 в 46 километрах к югозападу от Луганска, в жилом районе города Брянка. Этот инцидент СММ расценила как признак военного присутствия в зоне безопасности — то есть техника, размещенная таким образом, не подпадает под действие Минских соглашений об отводе вооружений.

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Напомним, недавно СМИ сообщили, что Россия перебросила большое количество танков в одну из приграничных областей. По данным экспертов, это перемещение российских войск носит более скрытый характер, если сравнивать с предыдущими перебросками подразделений к границам Украины.

Также Фокус писал, что миссия ОБСЕ обнаружила у боевиков на Донбассе реактивные системы залпового огня "Град-К", которые находятся на вооружении только у России.