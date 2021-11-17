Оккупанты разместили десятки танков в запрещенной зоне на Донбассе, — ОБСЕ

Наблюдатели также заметили самоходную гаубицу, установленные вдоль дороги М 14 мины, боевые бронированные машины и радиорелейную станцию на неподконтрольной правительству территории.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) обнаружила на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса танки и другое вооружение российско-оккупационных войск, размещенное вне выделенных мест для хранения. Об этом говорится в отчете организации от 16 ноября.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Так, в воскресенье, 14 ноября, на полигоне вблизи временно оккупированного населенного пункта Покровка Донецкой области, расположенном в 36 километрах к востоку от Донецка, наблюдатели СММ ОБСЕ выявили 30 танков и гаубицу.

В частности, речь идет о 13 танках Т-72, 7 танках Т-64, 10 танках неустановленного типа и самоходной 122 мм гаубице 2С1 "Гвоздика".

Эта техника, как сообщили в организации, была обнаружена за линией отвода, но вне выделенных мест для ее хранения.

[ + – ] Отчет об обнаруженном вооружении

В тот же день в 3 километрах к западу от неподконтрольного правительству села Безыменное (100 км к югу от Донецка) беспилотники Миссии обнаружили 4 противотанковые мины поперек трассы М 14 (Одесса — Мелитополь — Новоазовск). По оценке СММ ОБСЕ, эти мины принадлежат пророссийским боевикам и были установлены некоторое время назад. Помимо этого наблюдатели выявили предположительно 2 боевых бронированных машины неустановленного типа и одну радиорелейную станцию Р-419А.

[ + – ] Отчет об обнаруженном вооружении

Вышеуказанная техника была обнаружена при помощи беспилотников Миссии.

Напомним, недавно ОБСЕ выявила гаубицу Д-30, размещенную боевиками в одном из жилых районов Луганска.

Также Фокус писал о том, как украинские военные сбили российский беспилотник, пересекший линию разграничения. Аппарат, как уточнили в штабе ООС, стоит на вооружении исключительно в ВС РФ.