ВСУ сбили российский беспилотник, пересекший линию разграничения на Донбассе

БПЛА был произведен в Санкт-Петербурге и находится исключительно на вооружении РФ. В штабе ООС назвали трофей доказательством присутствия войск государства-агрессора на Донбассе.

Бойцы Вооруженных сил Украины в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе сбили российский беспилотник "Орлан-10", пересекший линию разграничения в Донецкой области. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам украинских военных, вражеский аппарат был сбит средствами радиоэлектронной борьбы. В результате БПЛА не получил внешних повреждений, заявили в штабе.

Бойцам ВСУ удалось установить, что захваченный аппарат принадлежит беспилотному авиационному комплексу "Орлан-10", который предназначен для разведки и корректировки артиллеристского огня. По данным ООС, такие беспилотники производит "Специальный технологический центр", базирующийся в Санкт-Петербурге.

"Этот комплекс стоит исключительно на вооружении ВС Российской Федерации", — добавили военные.

В штабе этот "крылатый трофей" назвали "безоговорочным доказательством и документальным подтверждением присутствия российских войск, вооружения и техники на территории Украины".

Напомним, это уже по меньшей мере второй вражеский беспилотник, сбитый украинскими военными за последний месяц. В прошлый раз инцидент произошел в непосредственной видимости патруля ОБСЕ.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что на стороне пророссийских боевиков на Донбассе воюют более 2 тысяч кадровых военных РФ.