ЗСУ збили російський безпілотник, який перетнув лінію розмежування на Донбасі

БПЛА був виготовлений у Санкт-Петербурзі та перебуває виключно на озброєнні РФ. У штабі ООС назвали трофей доказом присутності військ держави-агресора на Донбасі.

Бійці Збройних сил України в районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збили російський безпілотник "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування на Донеччині. Про це у вівторок, 16 листопада, повідомляє пресслужба штабу ООС.

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За словами українських військових, ворожий апарат було збито засобами радіоелектронної боротьби. Внаслідок БПЛА не отримав зовнішніх пошкоджень, заявили в штабі.

Бійцям ЗСУ вдалося встановити, що захоплений апарат належить безпілотному авіаційному комплексу "Орлан-10", який призначений для розвідки та коригування артилеристського вогню. За даними ООС, такі безпілотники виготовляє "Спеціальний технологічний центр", що базується в Санкт-Петербурзі.

"Цей комплекс стоїть виключно на озброєнні ЗС Російської Федерації", — додали військові.

У штабі цей "крилатий трофей" назвали "беззаперечним доказом і документальним підтвердженням присутності російських військ, озброєння та техніки на території України".

Нагадаємо, це вже щонайменше другий ворожий безпілотник, збитий українськими військовими за останній місяць. Минулого разу інцидент стався в безпосередній видимості патруля ОБСЄ.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на боці проросійських бойовиків на Донбасі воюють понад 2 тисячі кадрових військових РФ.