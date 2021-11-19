Брав участь у захопленні Луганського аеропорту. СБУ затримали одного з лідерів окупантів (фото)

Уродженець Луганська координував пошук і захоплення проукраїнських громадян, захоплював будинки мирних жителів, а також очолював одне зі спецпідрозділів окупаційних формувань РФ.

Контррозвідка СБУ затримала на Луганщині ексчлена "МДБ" збройних формувань РФ, який брав участь у захопленні Луганського аеропорту. Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

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За інформацією СБУ, мешканець Луганська на початковому етапі російської агресії обіймав посаду командира бойової тактичної групи в спецпідрозділі окупантів "Одеса". Брав участь у збройному спротиві силам АТО/ООС.

Фото: прес-центр СБУ

Підрозділ, який займав колаборант, сприяв окупаційним силам під час штурму Луганського аеропорту, захоплення банківських установ і будинків місцевих жителів. Також затриманий координував пошук і затримання українських патріотів на тимчасово окупованій території Луганської області.

Залишив лави окупаційних сил через конфлікт із іншими ватажками проросійських бойовиків. Після цього він тривалий час переховувався в Росії. Зловмиснику вручили підозри в частині 2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та в частині 2 статті 260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань) КК України.

Суд вибрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Спецоперація проводилася у взаємодії та з представниками Держприкордонслужби та Луганської облпрокуратури.

Нагадаємо, СБУ затримали передбачуваного агента РФ, який збирав дані про військових і патріотів у Харківській області. Також співробітники СБУ затримали окупанта в зоні ООС, який розповів про наявність російських кадрових військових в ОРДЛО.