СБУ затримали передбачуваного агента РФ, який збирав дані про військових і патріотів (фото)

Затриманий обіймав одну з посад міськради у Харківській області. За інформацією слідства, він передавав інформацію депутату окупаційної адміністрації в ОРДЛО.

Співробітники контррозвідки СБУ виявили передбачуваного агента російської спецслужби, який працював в одній з міських рад Харківської області. Він збирав дані про патріотів і військові об'єкти в області. Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

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За інформацією контррозвідників, завідувач сектору цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи був завербованим членом російських збройних формувань ОРДЛО. Куратор дав завдання чиновнику збирати розвідінформацію про військові об'єкти в регіоні, особовий склад української спецслужби та підрозділів ЗСУ, а також про патріотично налаштованих активістів.

Затриманий входить до агентурного апарату одного з чиновників окупаційних адміністрацій. Зі свого боку, ними керували ФСБ РФ. Зібрану інформацію використали для проведення пропагандистських компаній для дестабілізації ситуації в Україні.

Зловмисника затримали за 208 статтею Кримінального процесуального кодексу України. Йому також повідомили про підозру в частині 1 статті 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації) КК України. Співробітники спецслужби встановлюють ймовірних інших учасників.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали окупанта в зоні ООС, який розповів про наявність російських кадрових військових в ОРДЛО. Раніше в СБУ показали допит ватажка донецької в'язниці "Ізоляція".