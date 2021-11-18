СБУ затримали передбачуваного агента РФ, який збирав дані про військових і патріотів (фото)
Затриманий обіймав одну з посад міськради у Харківській області. За інформацією слідства, він передавав інформацію депутату окупаційної адміністрації в ОРДЛО.
Співробітники контррозвідки СБУ виявили передбачуваного агента російської спецслужби, який працював в одній з міських рад Харківської області. Він збирав дані про патріотів і військові об'єкти в області. Про це повідомляє пресцентр спецслужби.
За інформацією контррозвідників, завідувач сектору цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи був завербованим членом російських збройних формувань ОРДЛО. Куратор дав завдання чиновнику збирати розвідінформацію про військові об'єкти в регіоні, особовий склад української спецслужби та підрозділів ЗСУ, а також про патріотично налаштованих активістів.
Затриманий входить до агентурного апарату одного з чиновників окупаційних адміністрацій. Зі свого боку, ними керували ФСБ РФ. Зібрану інформацію використали для проведення пропагандистських компаній для дестабілізації ситуації в Україні.
Зловмисника затримали за 208 статтею Кримінального процесуального кодексу України. Йому також повідомили про підозру в частині 1 статті 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації) КК України. Співробітники спецслужби встановлюють ймовірних інших учасників.
Нагадаємо, співробітники СБУ затримали окупанта в зоні ООС, який розповів про наявність російських кадрових військових в ОРДЛО. Раніше в СБУ показали допит ватажка донецької в'язниці "Ізоляція".