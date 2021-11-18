СБУ задержали предполагаемого агента РФ, собиравшего данные о военных и патриотах (фото)

Задержанный занимал одну из должностей горсовета в Харьковской области. По информации следствия, он передавал информацию "депутату" оккупационной администрации в ОРДЛО.

Сотрудники контрразведки СБУ выявили предполагаемого агента российской спецслужбы, который работал в одном из городских советов Харьковской области. Он собирал данные о патриотах и военных объектах в области. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

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Согласно информации контрразведчиков, заведующий сектором гражданской защиты, оборонной, мобилизационной работы был завербован членом российских вооруженных формирований ОРДЛО. Куратор дал задание чиновнику собирать развединформацию о военных объектах в регионе, личный состав украинской спецслужбы и подразделений ВСУ, а также о патриотически настроенных активистах.

Задержанный входит в агентурный аппарат одного из чиновников оккупационных администраций. В свою очередь ими управляли ФСБ РФ. Собранную информацию использовали для проведения пропагандистских компаний для дестабилизации ситуации в Украине.

Злоумышленника задержали по 208 статье Уголовного процессуального кодекса Украины. Его также сообщили о подозрении по части 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины. Сотрудники спецслужбы устанавливают вероятных других участников.

Напомним, сотрудники СБУ задержали оккупанта в зоне ООС, который рассказал о наличии российских кадровых военных в ОРДЛО. Ранее в СБУ показали допрос главаря донецкой пыточной тюрьмы "Изоляция".