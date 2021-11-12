В СБУ показали допрос главаря донецкой "Изоляции" (видео)

Задержанный Денис Куликовский рассказал, что на территории пыточной боевики вместе с кураторами из ФСБ РФ также отрабатывали теракты против украинских военных.

Экс-главарь донецкой тюрьмы боевиков "Изоляция" Денис Куликовский рассказал, кто курировал работу пыточной на оккупированных территориях и как "выбивали показания" с пленных. Видео допроса задержанного "Палыча" опубликовал пресс-центр СБУ.

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По его словам, на территории "Изоляции" также хранили вооружение и боевую технику российско-оккупационных формирований.

Денис Куликовский во время допроса рассказал, что был инспектором охраны на "Изоляции" до декабря 2014 года, после чего его назначили начальником тюрьмы.

"Моя роль была — вытянуть "правдивые" показания, и при каждом допросе всегда присутствовали сотрудники ФСБ и МГБ, также я и доктор, если человеку станет плохо, чтобы его откачали. Задержанные, которые не шли на сотрудничество, к ним применялись пытки. "Тапик", он же телефонный аппарат, привязывался к пальцам ног, либо к гениталиям. Людей либо сажали в одиночную камеру, где нет туалета, либо давали бутылку. Либо по приказу Евдокимова Василия Викторовича, он же "Ленин" (начальник "ЦСО МГБ ДНР" — ред.)… поступал приказ поставить человека на сутки. Не кормить, не поить, чтобы только дал показания", — заявил задержанный "Палыч" в ходе общения с сотрудниками СБУ.

По словам директора тюрьмы, он лишился своей должности после конфликта с военнослужащим "Изоляции", с которым он распивал алкоголь на отдыхе.

"Он погиб по моей вине и после чего я не возглавлял (тюрьму — ред.). Но я находился на "Изоляции" до января 2018 года. Выполнял те же самые функции, как и раньше: оперативная деятельность, выбивание показаний", — добавил задержанный.

Бывший руководителю тюрьмы сообщил, что сотрудники ФСБ РФ также участвовали в пытках над заключенными, а главным куратором от российской спецслужбы был Юрий Владимирович с позывным "Татарин".

Более того, как заявил в ходе допроса Куликовский, на территории "Изоляции" пророссийские боевики отрабатывали совершение терактов. В качестве примера "Палыч" привел убийство сотрудника СБУ Александра Хараберюша (начальник отдела контрразведки УСБУ в Донецкой области — ред.)

"Это все подготавливалось на территории "Изоляции". Там стоял Land Cruiser Prado зеленого цвета, он был поломанный. Они (кураторы — ред.) приезжали в масках и одного сотрудника, который сейчас работает в "ЦСО МГБ ДНР", обучали прикреплять к днищу автомобиля, как я понимаю, взрывное устройство. После того, как произошел теракт (покушение на Хараберюша — ред.) на территории Украины, "Ленин" приезжал и хвастался: "О, смотри, наша работа". И после этого быстро вывезли Land Cruiser… Второй раз, когда так же само взорвали Шаповала (командир спецподразделения ГУР Минобороны — ред.), тоже их работа", — подытожил задержанный Денис Куликовский.

В СБУ отметили, что экс-главарю донецкой тюрьмы "Изоляция", которого суд уже отправил под стражу, объявлено о подозрении сразу по четырем статьям:

ст. 194 — торговля людьми;

ст. 258-3 — создание террористической группы или террористической организации;

ст. 260 — создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;

ст. 438 — нарушение законов и обычаев войны).

[ + – ] Допрос главаря тюрьмы боевиков "Изоляция" Дениса Куликовского

Ранее Фокус сообщал, что руководителя тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского задержали в Киеве 9 ноября. По данным МВД, группа следователей более года изучала преступления, совершенные Денисом Куликовским с позывным "Палыч".

Также Фокус рассказывал, что суд Мариуполя отправил под стражу главаря тюрьмы "Изоляция" без права внесения залога.