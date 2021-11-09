В Киеве задержали "главного палача" донецкой тюрьмы боевиков "Изоляция"

Денис "Палыч" Куликовский, по признаниям бывших пленных, регулярно пытал и насиловал своих жертв на протяжении нескольких лет.

В Киеве задержали главаря донецкой подпольной тюрьмы пророссийских боевиков "Изоляция" Дениса "Палыча" Куликовского. Об этом в своем Facebook сообщил бывший пленный, журналист Станислав Асеев.

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"В Киеве задержан главный военный преступник Изоляции — Куликовский Денис, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря", — заявил Асеев, добавив, что детали задержания он сообщит позже.

"Изоляция" – подпольная тюрьма/пыточная оккупантов, расположенная на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010-го по весну 2014 года там функционировал арт-фонд. Летом 2014-го территорию заняли боевики. По приблизительным подсчетам, через эту пыточную прошли 3500 человек, из них 1600 – гражданские.

Куликовского называют "главным палачом" "Изоляции". Как пишет hromadske, он жил в Курахово Донецкой области, работал в местах лишения свободы, а в 2014 году присоединился к боевикам. По данным "Радио свобода", он руководил пыточной примерно в 2015-2018 годах. Асеев, который находился в плену у боевиков более двух с половиной лет, описывал "Палыча" как "садиста-психопата", который "не испытывал никакого сострадания к людям, которых он пытал и сексуально насиловал".

Как сообщает портал Svoi City, Куликовского в феврале 2018 года отстранили от руководства незаконной тюрьмой после очередного избиения одного из заключенных

Асеев был арестован боевиками по обвинению в шпионаже в мае 2017 года. Он провел в плену 31 месяц, в том числе 28 месяцев в "Изоляции" и регулярно подвергался пыткам. Журналист был освобожден в рамках российско-украинского обмена пленными и удерживаемыми лицами в конце декабря 2019 года.

Ранее Фокус показывал фото из подпольной тюрьмы "Изоляция".