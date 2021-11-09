У Києві затримали "головного ката" донецької в'язниці бойовиків "Ізоляція"

Денис "Палич" Куліковський, за зізнанням колишніх полонених, регулярно катував і ґвалтував своїх жертв протягом кількох років.

У Києві затримали ватажка донецької підпільної в'язниці проросійських бойовиків "Ізоляція" Дениса "Палича" Куліковського. Про це у своєму Facebook повідомив колишній полонений журналіст Станіслав Асєєв.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"У Києві затримано головного воєнного злочинця "Ізоляції" — Куліковського Дениса, він же Палич. Тепер можу сказати, що життя прожив не дарма", — заявив Асєєв, додавши, що деталі затримання він повідомить пізніше.

"Ізоляція" – підпільна в'язниця/катівня окупантів, розташована на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку. З 2010 по весну 2014 року там функціонував артфонд. Улітку 2014 року територію зайняли бойовики. За приблизними підрахунками, через цю катівню пройшли 3500 осіб, із них 1600 – цивільні.

Куліковського називають "головним катом" "Ізоляції". Як пише hromadske, він жив у Кураховому Донецької області, працював у місцях позбавлення волі, а у 2014 році приєднався до бойовиків. За даними "Радіо Свобода", він керував тортурами приблизно у 2015-2018 роках. Асєєв, який перебував у полоні в бойовиків понад два з половиною року, описував "Палича" як "садиста-психопата", який "не відчував жодного співчуття до людей, яких він катував і сексуально ґвалтував".

Як повідомляє портал Svoi City, Куліковського в лютому 2018 року відсторонили від керівництва незаконною в'язницею після чергового побиття одного з ув'язнених.

Асеєв був заарештований бойовиками за звинуваченням у шпигунстві в травні 2017 року. Він провів у полоні 31 місяць, у тому числі 28 місяців в "Ізоляції" і регулярно піддавався тортурам. Журналіст був звільнений у межах російсько-українського обміну полоненими й утримуваними особами наприкінці грудня 2019 року.

Раніше Фокус показував фото із підпільної в'язниці "Ізоляція".