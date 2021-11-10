Суд арестовал главаря донецкой тюрьмы "Изоляция" (фото)

Подозреваемого Дениса Куликовского по прозвищу "Палыч" поместили под стражу на два месяца без права внести залог.

СРанее Фокус сообщал о том, что руководитель донецкой тюрьмы боевиков был задержан в Киеве 9 ноябре. Об этом в соцсетях рассказал журналист Станислав Асеев, который сам был пленником "Изоляции". "Теперь могу сказать, что жизнь прожита не зря", — написал Асеев после ареста Дениса Куликовского.

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егодня, 10 ноября, Приморский суд Мариуполя избрал меру пресечения подозреваемому Денису Куликовскому, который, по мнению следствия, руководил т.н. тюрьмой "Изоляция" в центре Донецка. Об этом сообщает МВС Украины.

Так называемый "Палыч" помещен под стражу в следственный изолятор на 2 месяца, до 7 января, без права выхода на свободу под залог. Его задержали 9 ноября в Киеве.

[ + – ] "Палыч" в суде Фото: twitter.com/MamedovGyunduz

СБУ подозревает этого человека в организации и участии в убийствах и пытках пленных граждан Украины, которые содержались на территории бывшего завода в центре Донецка.

Среди прочего, Куликовскому инкриминируются военные преступления, торговля людьми и создание террористической группы.

В интервью журналистам он сказал, что признает вину и сожалеет о содеянном. Сообщается, что Куликовский просил суд поместить его в изолятор "для его же безопасности".

Следствие продолжается, роль Куликовского все еще устанавливается. Известно, что с 2020-го года он был в розыске, а накануне стало известно о его задержании. При каких обстоятельствах проводилось задержание, пока не сообщается. Во время судебного заседания Куликовский заявил, что находился в Киеве еще с 2019 года, куда он приехал из Донецка.

Ранее Фокус сообщал, со ссылкой на пост министра МВД Дениса Монастырского, о том, что следственная группа изучала "преступления "Палыча" больше года". По словам главы МВД, в донецкой тюрьме "Изоляция украинцев помещали в гробы и забивали гвоздями, насиловали в присутствии других людей, ломали кости и имитировали расстрелы.

Напомним, что руководитель донецкой тюрьмы боевиков был задержан в Киеве 9 ноябре. Об этом в соцсетях рассказал журналист Станислав Асеев, который сам был пленником "Изоляции". "Теперь могу сказать, что жизнь прожита не зря", — написал Асеев после ареста Дениса Куликовского.