Суд заарештував ватажка донецької в'язниці "Ізоляція" (фото)
Підозрюваного Дениса Куликовського на прізвисько "Палич" помістили під варту на два місяці без права внести заставу.
Раніше Фокус повідомляв про те, що керівника донецької в'язниці бойовиків було затримано в Києві 9 листопада. Про це в соцмережах розповів журналіст Станіслав Асєєв, який сам був бранцем "Ізоляції". "Тепер можу сказати, що життя прожите не дарма", — написав Асєєв після арешту Дениса Куликовського.
10 листопада Приморський суд Маріуполя обрав запобіжний захід підозрюваному Денису Куликовському, який, на думку слідства, керував т.зв. в'язницею "Ізоляція" в центрі Донецька. Про це повідомляє МВС України.
Так званий "Палич" поміщений під варту до слідчого ізолятора на 2 місяці, до 7 січня, без права виходу на волю під заставу. Його затримали 9 листопада в Києві.
СБУ підозрює цю людину в організації та участі у вбивствах та тортурах полонених громадян України, які утримувалися на території колишнього заводу в центрі Донецька.
Серед іншого, Куликовському інкримінуються військові злочини, торгівля людьми та створення терористичної групи.
В інтерв'ю журналістам він сказав, що визнає провину та шкодує про скоєне. Повідомляється, що Куликовський просив суд помістити його до ізолятора "для його ж безпеки".
Слідство продовжується, роль Куликовського все ще встановлюється. Відомо, що з 2020 року він був у розшуку, а напередодні стало відомо про його затримання. За яких обставин проводилося затримання, доки не повідомляється. Під час судового засідання Куликовський заявив, що перебував у Києві ще з 2019 року, куди він приїхав із Донецька.
Раніше Фокус повідомляв, з посиланням на допис міністра МВС Дениса Монастирського, про те, що слідча група вивчала "злочини "Палича" понад рік". За словами голови МВС, у донецькій в'язниці "Ізоляція" українців поміщали у труни та забивали цвяхами, ґвалтували в присутності інших людей, ламали кістки та імітували розстріли.
Нагадаємо, що керівника донецької в'язниці бойовиків було затримано в Києві 9 листопада. Про це в соцмережах розповів журналіст Станіслав Асєєв, який сам був бранцем "Ізоляції". "Тепер можу сказати, що життя прожите не дарма", — написав Асєєв після арешту Дениса Куликовського.