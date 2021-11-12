У СБУ показали допит ватажка донецької "Ізоляції" (відео)

Затриманий Денис Куликовський розповів, що на території бойовики разом із кураторами з ФСБ РФ також відпрацьовували теракти проти українських військових.

Ексватажок донецької в'язниці бойовиків "Ізоляція" Денис Куликовський розповів, хто займався тортурами на окупованих територіях і як "вибивали свідчення" з полонених. Відео допиту затриманого "Палича" опублікував пресцентр СБУ.

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За його словами, на території "Ізоляції" також зберігали озброєння та бойову техніку російсько-окупаційних формувань.

Під час допиту Денис Куликовський розповів, що був інспектором охорони на "Ізоляції" до грудня 2014 року, після чого його призначили начальником в'язниці.

"Моя роль була — витягнути "правдиві" свідчення, і при кожному допиті завжди були присутні співробітники ФСБ та МДБ, також я і лікар, якщо людині стане погано, щоб її відкачали. Затримані, які не йшли на співпрацю, до них застосовувалися тортури. "Тапік", він же телефонний апарат, прив'язувався до пальців ніг або до геніталій. Людей або садили в одиночну камеру, де немає туалету, або давали пляшку. Або за наказом Євдокимова Василя Вікторовича, він же "Ленін" (начальник "ЦСО МДБ ДНР" " — ред.) … приходив наказ поставити людину на добу. Не годувати, не напувати, щоб тільки дав свідчення", — заявив затриманий "Палич" під час спілкування зі співробітниками СБУ.

За словами директора в'язниці, він втратив свою посаду після конфлікту з військовослужбовцем "Ізоляції", з яким він розпивав алкоголь на відпочинку.

"Він загинув із моєї вини, і після чого я не очолював (в'язницю — ред.). Але я перебував на "Ізоляції" до січня 2018 року. Виконував ті ж функції, як і раніше: оперативна діяльність, вибивання свідчень", — додав затриманий.

Колишній керівник в'язниці повідомив, що співробітники ФСБ РФ також брали участь у тортурах над ув'язненими, а головним куратором від російської спецслужби був Юрій Володимирович із позивним "Татарин".

Ба більше, як заявив у ході допиту Куликовський, на території "Ізоляції" проросійські бойовики відпрацьовували скоєння терактів. Як приклад "Палич" навів убивство співробітника СБУ Олександра Хараберюша (начальник відділу контррозвідки УСБУ в Донецькій області — ред.)

"Це все готувалося на території "Ізоляції". Там стояв Land Cruiser Prado зеленого кольору, він був поламаний. Вони (куратори — ред.) приїжджали в масках і одного співробітника, який зараз працює в ЦСО МДБ ДНР", навчали прикріплювати до днища автомобіля, як я розумію, вибуховий пристрій. Після того, як стався теракт (замах на Хараберюша — ред.) на території України, "Ленін" приїжджав і хвалився: "О, дивись, наша робота". І після цього швидко вивезли Land Cruiser… Удруге, коли так само підірвали Шаповала (командир спецпідрозділу ГУР Міноборони — ред.), також їхня робота", — підсумував затриманий Денис Куликовський.

У СБУ зазначили, що ексватажок донецької в'язниці "Ізоляція", якого суд уже відправив під варту, оголошено про підозру відразу за чотирма статтями:

ст. 194 — торгівля людьми;

ст. 258-3 — створення терористичної групи або терористичної організації;

ст. 260 — створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань;

ст. 438 — порушення законів і звичаїв війни.

[ + – ] Допит ватажка в'язниці бойовиків "Ізоляція" Дениса Куликовського

Раніше Фокус повідомляв, що керівника в'язниці "Ізоляція" Дениса Куликовського затримали в Києві 9 листопада. За даними МВС, група слідчих більше року вивчала злочини, скоєні Денисом Куликовським із позивним "Палич".

Також Фокус розповідав, що суд Маріуполя відправив під варту ватажка в'язниці "Ізоляція" без права на внесення застави.