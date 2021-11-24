На Луганщині СБУ виявила схованку з мінами для підриву української техніки (фото)

За інформацією спецслужби, схрон був організований у напів зруйнованій будівлі ще 2014 року для нападу на сили АТО.

Співробітники СБУ виявили схованку в Луганській області, яка належала окупантам ОРДЛО. Серед виявленої зброї були протитанкові міни, гранати та гранатометні постріли. Про це повідомляє пресцентр служби.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У ході оперативних дій співробітники спецслужби виявили схованку окупантів на території Сєвєродонецького району. За попередніми даними, схованку спорудили ще 2014 року. Вона призначалася для збройного опору силам АТО, зокрема українській військовій техніці.

Фото: прес-центр СБУ

Склад зброї був розташований під підлогою напів зруйнованої будівлі, там виявили:

5 протитанкових мін ТМ-62

12 гранатометних пострілів

7 гранат

3 протипіхотні міни МОН-50

Наразі тривають оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності осіб, які причетні до злочинів проти держбезпеки України.

Фото: прес-центр СБУ

Нагадаємо, контррозвідка СБУ затримала одного з лідерів окупантів, який брав участь у захопленні Луганського аеропорту.

Раніше СБУ затримали передбачуваного агента РФ, який збирав дані про військових і патріотів для ФСБ.