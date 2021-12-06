Контррозвідники затримали бойовика ОРДЛО, який служив у загоні "Сомалі" (фото)

За інформацією СБУ, підозрюваний входив до штурмового підрозділу, який воював проти ЗСУ в низці населених пунктів Донецької області.

Контррозвідка СБУ на Донеччині затримала бойовика російсько-окупаційного формування "Сомалі". Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

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Затриманим є місцевий житель, який приєднався до окупантів у 2018 році. За даними слідства, він входив до складу штурмового підрозділу, який воював проти українських військових у районі Широкої Балки, Пікуз і Доломітного Донецької області.

Фото: прес-центр СБУ

Згодом колаборант залишив лави збройних формувань РФ і таємно повернувся на підконтрольну Україні територію, де він намагався уникнути правосуддя. Під час обшуків за місцем проживання в підозрюваного виявили військовий квиток незаконних формувань і засоби зв'язку з доказами протиправної діяльності.

Фото: прес-центр СБУ

У ході допиту підозрюваний дав свідчення про кадрових військових РФ, які обіймають посади порадників в окупаційних адміністраціях, а також керують ними.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 1 статті 258-3 – участь у терористичній групі та терористичній організації Кримінального кодексу України. Суд узяв підозрюваного під варту.

Нагадаємо, СБУ виявили схованку з мінами на Луганщині, він призначався для підриву української техніки. Раніше контррозвідка СБУ затримала одного з лідерів окупантів, який брав участь у захопленні Луганського аеропорту.