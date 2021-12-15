Пытал военных и гражданских. Суд посадил коллаборанта из "группы Безлера" на 11 лет

По информации СБУ, уроженец Украины занимал должность помощника по вопросам пропаганды и информационных операций. Все пытки он снимал на видео и выкладывал в сеть.

По материалам СБУ суд засудил участника российско-оккупационных формирований, который пытал украинских военных и местных жителей из Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

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Следствию удалось установить, что злоумышленник входил в группировку боевика военной разведки РФ Безлера. По его задаче уроженец Украины пытал военных ВСУ и снимал это на камеру. После чего видео публиковалось в интернете на ресурсах оккупантов и социальных сетях. Также видеофайлы использовались российскими спецслужбами для проведения информационных диверсий против Украины.

Задержание коллаборанта произошло в июне 2020 года сотрудниками контрразведки СБУ в Мариуполе.

По данным следствия, местный житель присоединился к оккупационным формированиям добровольно, в 2014 году. Его назначили помощником по вопросам пропаганды и информационных операциях.

Злоумышленник принимал участие над издевательствами не только украинских бойцов, но и над местными жителями, попавших в плен. Их держали в помещении бывшего Горловского подразделения милиции.

Суд признал виновным пророссийского боевика по ч. 1 статьи 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч.1 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 6 декабря контрразведчики задержали боевика ОРДЛО, служившего в отряде "Сомали". Подозреваемый входил в штурмовое подразделение, воевавшее против ВСУ в ряде населенных пунктов Донецкой области.