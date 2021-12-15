Катував військових та цивільних. Суд посадив колаборанта з "групи Безлера" на 11 років

За інформацією СБУ, уродженець України обіймав посаду помічника з питань пропаганди та інформаційних операцій. Усі тортури він знімав на відео та викладав у мережу.

За матеріалами СБУ, суд засудив учасника російсько-окупаційних формувань, який катував українських військових та місцевих жителів із Донецької області. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

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Слідству вдалося встановити, що зловмисник входив до угруповання бойовика військової розвідки РФ Безлера. На його завдання уродженець України катував військових ЗСУ та знімав це на камеру. Після чого відео публікувалося в інтернеті на ресурсах окупантів та в соціальних мережах. Також відеофайли використовувалися російськими спецслужбами щодо інформаційних диверсій проти України.

Затримання колаборанта сталося в червні 2020 року співробітниками контррозвідки СБУ у Маріуполі.

За даними слідства, місцевий житель приєднався до окупаційних формувань добровільно, у 2014 році. Його призначили помічником з питань пропаганди та інформаційних операцій.

Зловмисник брав участь над знущаннями не лише українських бійців, а й над місцевими жителями, які потрапили в полон. Їх тримали у приміщенні колишнього Горлівського підрозділу міліції.

Суд визнав винним проросійського бойовика за ч. 1 статті 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та ч.1 статті 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 6 грудня контррозвідники затримали бойовика ОРДЛО, який служив у загоні "Сомалі". Підозрюваний входив до штурмового підрозділу, який воював проти ЗСУ в низці населених пунктів Донецької області.