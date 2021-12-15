Суд РФ офіційно визнав наявність російських військ на Донеччині (фото)

У справі про хабарництво райсуд Ростова засудив до 5 років людину, яка ледь не зірвала постачання провіанту росіянам в окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Кіровський райсуд Ростова-на-Дону визнав наявність російських військ в ОРДЛО у справі про хабарництво одного з росіян. Про це повідомляє "Новинарня".

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Згідно з матеріалами суду, обвинувачений постачав продовольство російським військовим, які перебували на окупованій частині Донецької та Луганської області. Забалуєв поставив під загрозу постачання продовольства російським військовим у травні-листопаді 2019 року, які "перебували на бойовому чергуванні" в ОРДЛО.

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"У період його трудової діяльності до його обов'язків входили організація та виконання зобов'язань із закупівлі та продажу продовольства та створення необхідного запасу на складі в (адреса). Це продовольство призначалося для відправлення у військові частини Збройних сил РФ, що дислокуються на території "ДНР" і " ЛНР", — зазначено в рішенні суду.

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Громадянина Забалуєва суд засудив до 5 років позбавлення волі з відбуттям строку в колонії загального режиму.

На публікацію рішення суду у відкритому доступі відреагував журналіст Андрій Цаплієнко, за його словами, Росія незабаром почне підчищати документи та вироки суду з відкритого доступу.

"Але рукописи не горять. Особливо за часів ынтернету. У цій історії нас може тішити лише той факт, що в армії, де в промислових масштабах крадуть їжу у власних солдатів і кладуть із приладом на режим секретності — жодних шансів на виграш у війні проти України. Навіть із гіперзвуковими ракетами", — написав військкор у Telegram-каналі.

Нагадаємо, суд посадив колаборанта з "групи Безлера" на 11 років за катування українських військових та цивільного населення. 6 грудня контррозвідники затримали бойовика ОРДЛО, який служив у загоні "Сомалі". Підозрюваний входив до штурмового підрозділу, який воював проти ЗСУ в низці населених пунктів Донецької області.