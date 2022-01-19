"Ми відкриємо скриньку Пандори": Блінкен розповів, чому США турбуються українським питанням

Голова Держдепу впевнений, що дії Росії щодо зміни меж сусідніх країн силою не повинні залишатися безкарними.

Якщо продовжувати дозволяти Росії безкарно порушувати територіальну цілісність інших країн, це може відкрити "величезну скриньку Пандори" для схожих автократичних держав. Тому США так сконцентровані на українському питанні. Про це в коментарі для подкасту Pod Save America заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

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За словами голови Державного департаменту Сполучених Штатів, багато американців ставлять питання про те, чому влада так сконцентрована на Україні, "адже вона дуже далеко". У відповідь на цю тезу Блінкен заявив, що українська держава має значення сама по собі та США довгий час підтримують її територіальну цілісність, суверенітет та незалежність. Проте, за словами держсекретаря, "справа не лише в Україні".

"От що відбувається — є одна країна, Росія, яка своїми діями каже, що вона може просто змінювати межі сусіда силою, вирішувати за нього, які рішення він має приймати, з ким він має співпрацювати (...) Є країна, яка каже, що це нормально мати сфери впливу, у яких вона практично змушує сусідів діяти відповідно до її волі, а не з власним вибором", — заявив Блінкен.

Голова Держдепу додав, що якщо така поведінка з боку РФ залишиться безкарною, то "ми відкриємо величезну скриньку Пандори" — інші автократичні країни вчинятимуть схожим на Росію способом.

"Це рецепт для конфлікту, хаосу, людських страждань та підриву демократії. Тому це так важливо: від людини на Майдані до того, що впливає на американців та людей у всьому світі", — додав держсекретар.

[ + – ] Блінкен про Україну

Нагадаємо, нещодавно Держдеп США оголосив про швидке надання Україні додаткового пакету військової допомоги для оборони в умовах російської агресії.

Раніше Фокус писав про те, як Блінкен заявив, що "росіян буває важко змусити піти", коли вони приходять "до вас додому".

Також ми писали про сьогоднішній візит держсекретаря до України для обговорення питань безпеки.