Україна отримає нову партію військової допомоги США у найближчі терміни, — Держдеп

У 2021 році Київ отримав значну військову допомогу від США, обсяг якої більший, ніж будь-коли з 2014 року.

В Україну найближчого тижня надійде додаткова партія військової допомоги від США. Про це 18 січня повідомляє Державний департамент Штатів.

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Повідомляється, що Київ отримав за останній рік набагато більше допомоги у сфері безпеки, ніж будь-коли з 2014 року.

У Держдепі запевнили, що відправки допомоги продовжуються і на найближчі тижні заплановано нові.

Якщо Росія здійснить вторгнення в Україну, США нададуть нашій країні додаткові оборонні засоби, понад ті, які вже були надані.

Нагадаємо, за минулий рік США допомогли військовому сектору України на рівні 450 млн доларів. Близько трьохсот мільйонів було виділено у межах бюджетної програми "Ініціатива сприяння безпеці України", ще 115 млн. доларів за програмою "Іноземне військове фінансування". Крім цього Київ отримав від США 60 млн. доларів як додатковий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про техніку, озброєння, бронемашини.

Українські військові вже потренувалися запускати протитанкові комплекси Javelin, надані Штатами.