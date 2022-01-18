Украина получит новую партию военной помощи США в ближайшие сроки, - Госдеп

В 2021 году Киев получил значительную военную помощь от США, объем которой больше, чем когда-либо с 2014 года.

В Украину в ближайшую неделю поступит дополнительная партия военной помощи от США. Об этом 18 января передает Государственный департамент Штатов.

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Сообщается, что Киев получил за последний год гораздо больше помощи в сфере безопасности, чем когда-либо с 2014 года.

В Госдепе заверили, что отправки помощи продолжаются и на ближайшие недели запланированы новые.

Если Россия совершит вторжение в Украину, США предоставят нашей стране дополнительные оборонительные средства, сверх тех, которые уже были предоставлены.

Напомним, за прошлый год США помогли военному сектору Украины на уровне 450 млн. долларов. Около трехсот миллионов было выделено в рамках бюджетной программы "Инициатива содействия безопасности Украины", еще 115 млн. долларов по программе "Иностранное военное финансирование". Кроме этого Киев получил от США 60 млн. долларов в качестве дополнительного пакета помощи. Речь идет, в частности, о технике, вооружении, бронемашинах.

Украинские военные уже потренировались запускать противотанковые комплексы Javelin, предоставленные Штатами.