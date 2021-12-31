$300 млн на борьбу с РФ. Какие дыры в обороне закроет помощь США и сколько Украине нужно

В оборонном бюджете США заложено 300 млн долларов на обеспечение безопасности Украины и поддержку ВСУ. Но Украина хочет больше. Нужны истребители и вертолеты, средства РЭБ, антиснайперское и противотанковое оружие, организация обучения и военно-техническая поддержка на месте.

Президент Джо Байден подписал оборонный бюджет США на следующий год. В нем $300 млн. для обеспечения безопасности Украины и на поддержку Вооруженных сил. Это на $50 млн. больше, чем было в предложениях на 2021 год. Одна пятая часть помощи будет потрачена на летальное оружие. Украинские эксперты говорят: эти средства важно использовать максимально эффективно и вести переговоры о дополнительных программах, особенно в условиях возможной агрессии со стороны Российской Федерации.

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На низком уровне. Какую помощь Вашингтон оказывает Украине

В 2021 году объем военной помощи США для Украины был на уровне $450 млн. $275 млн. было выделено в рамках бюджетной программы "Инициатива содействия безопасности Украины", еще $115 млн. – по программе "Иностранное военное финансирование". Кроме того, Вашингтон предоставил Киеву дополнительный пакет помощи на $60 млн. За эти деньги работали американские инструкторы, обучающие украинскую армию, и была поставлена техника и вооружение. Например, зимой-весной 55 бронеавтомобилей Humvee и 84 жестко-корпусных надувных лодок типа RHIB и RIB, осенью – 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. Кроме того, Украина получила от США два патрульных катера типа Island, а еще стрелковое оружие и боеприпасы.

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Эксперты говорят, поддержка США для Украины очень важна, но мала. "Эта не та помощь, которую бы в идеале хотела Украина. По всем признакам нам необходимо не менее одного миллиарда долларов, тогда мы бы смогли увеличить объемы закупок оружия, проводить чаще обучения, поддерживать военную и оборонную промышленность", – говорит Фокусу политолог Александр Мусиенко.

По словам Тараса Чмута, директора фонда "Повернись живим", Израиль из бюджета США ежегодно получает именно такую сумму. "И это если мы говорим о прямых вливаниях – готовых товарах и услугах, а также деньгах, на которые они могут покупать американское оружие, – уточняет он. – А есть же еще непрямая помощь. Например, лучшие условия кредитов и технологии. Австралии США предоставляют последние для строительства атомных лодок. А это совсем другой уровень вливаний и уровень помощи. Мы пока получаем военные катера 1980-х годов, Javelin и Hummer. И это лучшее, что у нас есть".

Запрос Украины: все, что нужно для отражения атаки РФ

"Украина не член НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска в Украину, чтобы бросить вызов России", – недавно заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он один из тех, кто прямо говорит: в случае агрессии РФ воевать украинцам придется самим. Но при этом на Западе, в первую очередь в США, активно обсуждают вопрос, как помогать Украине, если война все-таки начнется. Американские СМИ пишут, что Украина в Вашингтоне показала свой список желаний.

[ + – ] По данным Foreign Policy, Алексей Резников запросил у США средства воздушной и морской обороны, радиоэлектронной борьбы Фото: Радио Свобода

"За неделю до праздника Благодарения министр обороны Украины Алексей Резников пришел в офис своего американского коллеги Ллойда Остина на третьем этаже Пентагона с необычайно большой просьбой: ему нужны системы вооружения, в том числе многие, которые Соединенные Штаты никогда раньше не предоставляли Украине. И он нуждался в них быстро", – так издание Foreign Policy описало ситуацию, которая произошла в ноябре 2021-го во время визита Резникова в Вашингтон.

Издание утверждает, в списке министра — средства воздушной и морской обороны, радиоэлектронной борьбы. То есть все, что необходимо для отражения возможной атаки со стороны РФ. Но украинский министр, по источникам Foreign Policy, просил не новую технику, а ту, которая, например, была выведена из Афганистана до прихода там к власти талибов. Речь шла и о вертолетах Ми-17, которые использовались в советские времена, были проданы американцам, находились в Афганистане, а ныне на техническом обслуживании на украинской территории. В ответ на запрос журналистов Пентагон отказался предоставить подробности относительно запроса Украины о дополнительной военной помощи или обсуждений со стороны США. Там сказали, что продолжают сотрудничество с Украиной.

А если война?

"Задача Украины сегодня – максимально эффективно использовать уже предоставленную и обещанную помощь на нужды армии, определить приоритеты, в том числе речь идет о закупках летального оружия, и сроки поставок, чтобы было все оперативно. Кроме того, организовать обучение, военно-техническую поддержку", – говорит Александр Мусиенко.

Если международные партнеры, увидят, что все происходит четко в соответствии с договоренностями, Украине можно будет рассчитывать на начало дополнительных программ по укреплению украинских вооруженных сил. Например, известно, что Государственный департамент и Министерство обороны ведут переговоры с Конгрессом о предоставлении Украине большего количества противотанкового оружия (ныне на вооружении в ВСУ находятся около 100 пусковых установок и 500 ракет комплекса Javelin).

[ + – ] Украина надеется на начало дополнительных программ по укреплению вооруженных сил

"Американцы не хотят лишний раз провоцировать на агрессию и подталкивать Владимира Путина на необдуманные шаги в контексте полномасштабного вторжения, поэтому не спешат увеличивать поддержку, – продолжает Мусиенко. – Но в контактах Украине США не отказывает. А учитывая, что в Конгрессе США идею увеличения помощи поддерживают и демократы, и республиканцы, это может ускорить процесс, и Украина получит дополнительные транши".

Надо сказать, что весь 2021 год администрация Байдена находилась под давлением республиканцев, которые заявляли, что Украине необходимо предоставить высокотехнологичное оборонительное вооружение, которое может сдерживать Россию. В частности, контрбатарейные, контрразведочные и противоминные радары, а также боеприпасы для стрелкового оружия, гранатометы и минометы.

Партнерство Украины и США: не просить, а развивать военно-техническое сотрудничество

В переговорах с США Украине необходимо выходить на более высокий уровень сотрудничества, нежели просто просить о помощи. За годы войны нам удалось нарастить военный потенциал и самостоятельно, и с помощью международных партнеров. По словам экспертов, полностью закрыт вопрос оснащения средствами индивидуальной защиты, формой и обувью, был модернизирован и дополнен парк украинской и иностранной техникой. Сегодня Украине необходимо вести переговоры о поставках более качественных систем вооружения. Речь не может идти только о Javelin, но и о системах противоздушной обороны, защиты прибережной зоны, средствах радиоэлектронной борьбы, ударных беспилотниках по тому запросу, который формирует Генеральный штаб.

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"Кроме того, развивать военно-техническое сотрудничество. В 2021 году между Укроборонпромом и американскими корпорациями подписан меморандум на $2,5 млрд. Важно наполнить его конкретными соглашениями о локализации, совместном производстве оружия. У нас же есть пример совместного производства с Турцией ударных дронов Bayraktar", – говорит Мусиенко. Армии необходимы антиснайперские комплексы, о поставках которых ведутся переговоры с США, а также защита с воздуха. Уже сегодня Украина могла бы вести переговоры с США о получении многоцелевых истребителей, бывших в употреблении – F-15 или F-16. Например, соседняя Румыния в 2021 году согласовала поставки 32 таких самолетов.