Поддержит ли Байден украинских партизан, если РФ решится на полномасштабную войну

Администрация Байдена изучает вопрос о том, могут ли Соединенные Штаты поддержать антироссийское повстанческое движение, если Владимир Путин все же решит начать вторжение и оккупирует значительную часть территории Украины.

Осведомленный американский чиновник поделился планами, включающими предоставление украинским военным оружия и других видов поддержки — для сопротивления вторгшимся российским силам, а также аналогичной материально-технической поддержки — повстанческим группам, если Россия свергнет украинское правительство и начнется партизанская война.

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Фокус перевел новый текст Дэвида Игнатиуса, посвященный возможной партизанской войне в Украине и тому, как и чем этой герилье помогут США.

Администрация Байдена рассматривает возможность поддержать украинских партизан в случае вторжения РФ в Украине

Оружие, которое могут предоставить Соединенные Штаты, включает в себя переносные зенитно-ракетные комплексы. Поставка ЦРУ такого оружия, известного в то время как "Стингеры", произвела неизгладимое впечатление на советские войска во время 10-летней войны в Афганистане с 1979 по 1989 год.

Целевая группа администрации, в которую входят ЦРУ и другие основные агентства, изучает способы организации повстанческих движений против Советов в Афганистане, сопротивление поддерживаемым Россией силам в Сирии, а также опыт повстанцев против США в Ираке и Афганистане. Это довольно иронично, поскольку теперь администрация сама собирается нанести российским войскам такой же ущерб, от которого пострадали американские войска в последние годы.

В состав целевой группы входят юристы, изучающие способы оказать какую-любую помощь украинским повстанцам, не нарушая американских или международных законов.

Основная цель администрации Байдена – максимизировать ущерб для Путина в случае вторжения в Украину, не привлекая американские войска напрямую. Чиновники Белого дома считают, что прямое военное вмешательство было бы ошибкой, поскольку Байден не хочет рисковать тотальной войной из-за Украины. Тактика "серой зоны" предпочтительнее.

[ + – ] В состав целевой группы входят юристы, изучающие способы оказать какую-любую помощь украинским повстанцам, не нарушая американских или международных законов. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Планирование повстанческих действий дополняет другие шаги администрации Байдена, направленные на повышение угроз для Путина. Американские чиновники предупредили, что Америка и ее европейские союзники введут жесткие экономические санкции, которые могут подорвать российскую экономику. А НАТО на прошлой неделе объявила о планах перебросить войска в сторону России, если Путин проигнорирует предупреждения. Это сделает Россию более уязвимой перед военным давлением Запада после вторжения, что перечеркивает надежды Путина.

Разрабатывая эти планы на случай непредвиденных обстоятельств, администрация пытается найти баланс. Белый дом хочет сдержать вторжение, не давая российскому президенту предлога для эскалации кризиса. Слишком громкое бряцание оружием может привести именно к тому сценарию, которого Вашингтон надеется избежать.

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"Мы готовы рассмотреть ряд беспрецедентных шагов, и последствия для Российской Федерации будут очень серьезными, но я не собираюсь вдаваться в подробности", – сказал журналистам в пятницу высокопоставленный представитель администрации. Арсенал кибероружия США весьма впечатляющ, но официальные лица не упоминали таких вариантов.

Стремление к хрупкому равновесию также заметно в усилиях администрации по поиску дипломатического урегулирования кризиса. США заявили, что готовы вести переговоры об урегулировании в рамках Минских протоколов 2014 и 2015 годов, что, вероятно, будет означать квазиавтономию для русскоязычных сепаратистов на восточном Донбассе. Но Путин потребовал гораздо большего, включая гарантий невступления Украины в НАТО. Байден отказался рассматривать такой ультиматум, несмотря на то, что Вашингтон не добивается членства Киева в НАТО.

Отвергая максималистские предложения Путина о сферах влияния в Восточной Европе, администрация хочет сохранить открытой возможность переговоров. В пятницу высокопоставленный чиновник прокомментировал требования Путина: "В этих документах есть неприемлемые вещи, и русские об этом знают… Но есть и другие вещи, с которыми мы готовы работать и которые заслуживают обсуждения".

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В военном отношении украинская армия не может сравниться с российскими войсками, но она на 50% больше, чем силы, которыми располагала Украина в 2014 году, когда Россия захватила Крым. Кроме того, источники сообщают, что с 2014 года около 500 тысяч украинцев прошли военную подготовку, и что в частных руках находится не менее миллиона единиц оружия. Все это может стать предпосылкой для создания повстанческого движения. Американские специалисты по планированию обсуждали тайники с оружием и другие средства материально-технического обеспечения, которые могли бы поддержать мощную сеть сопротивления в случае вторжения России.

[ + – ] Американские чиновники предупредили, что Америка и ее европейские союзники введут жесткие экономические санкции, которые могут подорвать российскую экономику. Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Соединенные Штаты поставили украинским военным противотанковое оружие Javelin на условиях жесткого контроля. Аналогичный контроль, вероятно, будет применяться и к другому зенитному оружию, чтобы убедиться, что оно не попадет в руки террористов. Даже если Соединенные Штаты не будут поставлять зенитные комплексы напрямую, поставки могут осуществлять союзники или партнеры США.

Украинцев консультирует небольшой контингент сил специальных операций, который является частью американской военной команды, насчитывающей сейчас около 150 человек. У ЦРУ также есть военизированное подразделение, имеющее опыт организации повстанческих движений в Афганистане и Сирии.

Когда американские войска стояли на границе Ирака в 2003 году, чиновники США не думали, что впереди их ждет изнурительная, изматывающая война с повстанцами. Администрация Байдена считает, что Путин может совершить подобную ошибку в Украине. США надеются, что он не примет ошибочное решение, но в случае вторжения расплата должна быть очень болезненной.

Об авторе

Дэвид Игнатиус – колумнист, освещающий вопросы внешней политики. Образование: Гарвардский колледж; Королевский колледж Кембриджа.