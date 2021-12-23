Чи підтримає Байден українських партизанів, якщо РФ зважиться на повномасштабну війну

Адміністрація Байдена вивчає питання про те, чи можуть Сполучені Штати підтримати антиросійський повстанський рух, якщо Володимир Путін все ж таки вирішить розпочати вторгнення та окупує значну частину території України.

Обізнаний американський чиновник поділився планами, що включають надання українським військовим зброї та інших видів підтримки — для опору російським силам, що вторглися, а також аналогічної матеріально-технічної підтримки — повстанським групам, якщо Росія скине український уряд і почнеться партизанська війна.

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Фокус переклав новий текст Девіда Ігнатіуса, присвячений можливій партизанській війні в Україні та тому, як і чим цій герільї допоможуть США.

Адміністрація Байдена розглядає можливість підтримати українських партизанів у разі вторгнення РФ в Україну

Зброя, яку можуть надати Сполучені Штати, включає переносні зенітно-ракетні комплекси. Постачання ЦРУ такої зброї, відомої тоді як "Стингери", справило незабутнє враження на радянські війська під час 10-річної війни в Афганістані з 1979 по 1989 рік.

Цільова група адміністрації, до якої входять ЦРУ та інші основні агентства, вивчає способи організації повстанських рухів проти Рад в Афганістані, опір підтримуваним Росією силам у Сирії, а також досвід повстанців проти США в Іраку та Афганістані. Це досить іронічно, оскільки тепер адміністрація сама збирається завдати російським військам такої самої шкоди, від якої постраждали американські війська останніми роками.

До складу цільової групи входять юристи, які вивчають способи надати будь-яку допомогу українським повстанцям, не порушуючи американських чи міжнародних законів.

Основна мета адміністрації Байдена – максимізувати збитки для Путіна у разі вторгнення в Україну, не залучаючи американські війська безпосередньо. Чиновники Білого дому вважають, що пряме військове втручання було б помилкою, оскільки Байден не хоче ризикувати тотальною війною через Україну. Тактика "сірої зони" краще.

[ + – ] До складу цільової групи входять юристи, які вивчають способи надати будь-яку допомогу українським повстанцям, не порушуючи американських чи міжнародних законів. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Планування повстанських дій доповнює інші кроки адміністрації Байдена, які спрямовані на підвищення загроз для Путіна. Американські чиновники попередили, що Америка та її європейські союзники запровадять жорсткі економічні санкції, що можуть підірвати російську економіку. А НАТО минулого тижня оголосив про плани перекинути війська в бік Росії, якщо Путін проігнорує попередження. Це зробить Росію вразливішою перед військовим тиском Заходу після вторгнення, що перекреслює надії Путіна.

Розробляючи ці плани у разі непередбачених обставин, адміністрація намагається знайти баланс. Білий дім хоче стримати вторгнення, не даючи російському президенту привід для ескалації кризи. Занадто гучне брязкання зброєю може призвести саме до сценарію, якого Вашингтон сподівається уникнути.

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"Ми готові розглянути низку безпрецедентних кроків, і наслідки для Російської Федерації будуть дуже серйозними, але я не збираюся вдаватися до подробиць", — сказав журналістам у п'ятницю високопоставлений представник адміністрації. Арсенал кіберзброї США дуже вражаючий, але офіційні особи не згадували про такі варіанти.

Прагнення крихкої рівноваги також помітне у зусиллях адміністрації з пошуку дипломатичного врегулювання кризи. США заявили, що готові вести переговори про врегулювання в межах Мінських протоколів 2014 та 2015 років, що, ймовірно, означатиме квазіавтономію для російськомовних сепаратистів на східному Донбасі. Але Путін вимагає набагато більшого, включаючи гарантії невступу України до НАТО. Байден відмовився розглядати такий ультиматум, незважаючи на те, що Вашингтон не досягає членства Києва в НАТО.

Відкидаючи максималістські пропозиції Путіна щодо сфер впливу у Східній Європі, адміністрація хоче зберегти відкриту можливість переговорів. У п'ятницю високопосадовець прокоментував вимоги Путіна: "У цих документах є неприйнятні речі, і росіяни про це знають… Але є й інші речі, з якими ми готові працювати і які заслуговують на обговорення".

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У військовому відношенні українська армія не може зрівнятися з російськими військами, але вона на 50% більша, ніж сили, які мала Україна у 2014 році, коли Росія захопила Крим. Крім того, джерела повідомляють, що з 2014 року близько 500 тисяч українців пройшли військову підготовку і що у приватних руках перебуває щонайменше мільйон одиниць зброї. Все це може стати причиною створення повстанського руху. Американські фахівці з планування обговорювали схованки зі зброєю та інші засоби матеріально-технічного забезпечення, які б підтримали потужну мережу опору у разі вторгнення Росії.

[ + – ] Американські чиновники попередили, що Америка та її європейські союзники запровадять жорсткі економічні санкції, що можуть підірвати російську економіку. Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Сполучені Штати поставили українським військовим протитанкову зброю Javelin на умовах жорсткого контролю. Аналогічний контроль, ймовірно, застосовуватиметься і до іншої зенітної зброї, щоб переконатися, що вона не потрапить до рук терористів. Навіть якщо Сполучені Штати не постачатимуть зенітні комплекси безпосередньо, поставки можуть здійснювати союзники або партнери США.

Українців консультує невеликий контингент сил спеціальних операцій, що є частиною американської військової команди, яка налічує зараз близько 150 осіб. ЦРУ також має воєнізований підрозділ, який має досвід організації повстанських рухів в Афганістані та Сирії.

Коли американські війська стояли на кордоні Іраку в 2003 році, чиновники США не думали, що попереду на них чекає виснажлива війна з повстанцями. Адміністрація Байдена вважає, що Путін може зробити таку помилку в Україні. США сподіваються, що він не прийме помилкового рішення, але у разі вторгнення розплата має бути дуже болісною.

Про автора

Девід Ігнатіус – колумніст, який висвітлює питання зовнішньої політики України. Освіта: Гарвардський коледж; Королівський коледж Кембриджу.