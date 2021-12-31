$300 млн на боротьбу з РФ. Які дірки в обороні закриє допомога США і скільки Україні потрібно

В оборонному бюджеті США закладено 300 млн доларів на забезпечення безпеки України та підтримку ЗСУ. Але Україна хоче більше. Потрібні винищувачі та вертольоти, засоби РЕБ, антиснайперська та протитанкова зброя, організація навчання та військово-технічна підтримка на місці.

Президент Джо Байден підписав оборонний бюджет США на наступний рік. У ньому $300 млн. для забезпечення безпеки України і на підтримку Збройних сил. Це на $50 млн. більше, ніж було у пропозиціях на 2021 рік. Одна п'ята частина допомоги буде витрачена на летальну зброю. Українські експерти кажуть: ці кошти важливо використовувати максимально ефективно і вести переговори про додаткові програми, особливо в умовах можливої агресії з боку Російської Федерації.

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На низькому рівні. Яку допомогу Вашингтон надає Україні

2021 року обсяг військової допомоги США для України був на рівні $450 млн. $275 млн. було виділено у межах бюджетної програми "Ініціатива сприяння безпеці України", ще $115 млн. — за програмою "Іноземне військове фінансування". Крім того, Вашингтон надав Києву додатковий пакет допомоги на $60 млн. За ці гроші працювали американські інструктори, які навчають українську армію, і було поставлено техніку та озброєння. Наприклад, взимку-навесні 55 бронеавтомобілів Humvee та 84 жорстко-корпусних надувних човнів типу RHIB та RIB, восени — 30 протитанкових ракетних комплексів Javelin і 180 ракет до них. Крім того, Україна отримала від США два патрульні катери типу Island, а також стрілецьку зброю та боєприпаси.

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Експерти кажуть, що підтримка США для України дуже важлива, але мала. "Ця не та допомога, яку б в ідеалі хотіла Україна. За всіма ознаками нам необхідно не менше одного мільярда доларів, тоді ми змогли б збільшити обсяги закупівель зброї, проводити частіше навчання, підтримувати військову та оборонну промисловість", — каже Фокусу політолог Олександр Мусієнко.

За словами Тараса Чмута, директора фонду "Повернися живим", Ізраїль з бюджету США щороку отримує саме таку суму. "І це якщо ми говоримо про прямі вливання — готові товари та послуги, а також гроші, на які вони можуть купувати американську зброю, — уточнює він. — А є ще непряма допомога. Наприклад, найкращі умови кредитів і технології. Австралії США надають останні для будівництва атомних човнів. А це зовсім інший рівень вливань та рівень допомоги. Ми поки що отримуємо військові катери 1980-х років, Javelin та Hummer. І це найкраще, що у нас є".

Запит України: все, що потрібне для відбиття атаки РФ

"Україна не є членом НАТО, тому малоймовірно, що хтось збирається відправити війська в Україну, щоб кинути виклик Росії", — нещодавно заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес. Він один із тих, хто прямо говорить: у випадку агресії РФ воювати українцям доведеться самим. Але при цьому на Заході, насамперед у США, активно обговорюють питання, як допомагати Україні, якщо війна таки розпочнеться. Американські ЗМІ пишуть, що Україна у Вашингтоні показала свій перелік бажань.

[ + – ] За даними Foreign Policy, Олексій Резніков запросив у США засоби повітряної та морської оборони, радіоелектронної боротьби. Фото: Радио Свобода

"За тиждень до свята Подяки міністр оборони України Олексій Резніков прийшов у офіс свого американського колеги Ллойда Остіна на третьому поверсі Пентагону з надзвичайно великим проханням: йому потрібні системи озброєння, зокрема багато таких, які Сполучені Штати ніколи раніше не надавали Україні. І він потребував їх швидко", — так видання Foreign Policy описало ситуацію, яка сталася у листопаді 2021-го під час візиту Резнікова до Вашингтона.

Видання стверджує, що у списку міністра — засоби повітряної та морської оборони, радіоелектронної боротьби. Тобто все, що необхідно для відбиття можливої атаки із боку РФ. Але український міністр, за джерелами Foreign Policy, просив не нову техніку, а ту, яку, наприклад, вивели з Афганістану до приходу там до влади талібів. Йшлося і про гелікоптери Мі-17, які використовувалися за радянських часів, були продані американцям, перебували в Афганістані, а нині на технічному обслуговуванні на українській території. У відповідь на запит журналістів Пентагон відмовився надати подробиці щодо запиту України щодо додаткової військової допомоги або обговорень із боку США. Там сказали, що продовжують співпрацю з Україною.

А якщо війна?

"Завдання України сьогодні – максимально ефективно використовувати вже надану та обіцяну допомогу на потреби армії, визначити пріоритети, зокрема йдеться про закупівлю летальної зброї, та терміни поставок, щоб було все оперативно. Крім того, організувати навчання, військово-технічну підтримку", — каже Олександр Мусієнко.

Якщо міжнародні партнери побачать, що все відбувається чітко відповідно до домовленостей, Україні можна буде розраховувати на початок додаткових програм зі зміцнення українських збройних сил. Наприклад, відомо, що Державний департамент та Міністерство оборони ведуть переговори з Конгресом про надання Україні більшої кількості протитанкової зброї (нині на озброєнні у ЗСУ знаходяться близько 100 пускових установок та 500 ракет комплексу Javelin).

[ + – ] Україна сподівається на початок додаткових програм із зміцнення збройних сил

"Американці не хочуть зайвий раз провокувати на агресію та підштовхувати Володимира Путіна на необдумані кроки в контексті повномасштабного вторгнення, тому не поспішають збільшувати підтримку, — продовжує Мусієнко. — Але в контактах Україні США не відмовляє. А враховуючи, що у Конгресі США ідею збільшення допомоги підтримують і демократи, і республіканці, це може прискорити процес і Україна отримає додаткові транші".

Варто сказати, що весь 2021 рік адміністрація Байдена перебувала під тиском республіканців, які заявляли, що Україні необхідно надати високотехнологічне оборонне озброєння, яке може стримувати Росію. Зокрема, контрбатарейні, контррозвідувальні та протимінні радари, а також боєприпаси для стрілецької зброї, гранатомети та міномети.

Партнерство України та США: не просити, а розвивати військово-технічну співпрацю

У переговорах зі США Україні необхідно виходити на вищий рівень співпраці, аніж просто просити про допомогу. За роки війни нам вдалося наростити військовий потенціал як самостійно, так і за допомогою міжнародних партнерів. За словами експертів, повністю закрите питання оснащення засобами індивідуального захисту, формою та взуттям, модернізовано та доповнено парк українською та іноземною технікою. Сьогодні Україні необхідно вести переговори щодо постачання якісніших систем озброєння. Не може йтися лише про Javelin, а й про системи протиповітряної оборони, захисту прибережної зони, засоби радіоелектронної боротьби, ударні безпілотники за тим запитом, який формує Генеральний штаб.

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"Крім того, розвивати військово-технічне співробітництво. У 2021 році між Укроборонпромом і американськими корпораціями підписано меморандум на $2,5 млрд. Важливо наповнити його конкретними угодами про локалізацію, спільне виробництво зброї. У нас є приклад спільного виробництва з Туреччиною ударних дронів Bayraktar", — каже Мусієнко. Армії необхідні антиснайперські комплекси, про постачання яких ведуться переговори зі США, а також захист із повітря. Вже сьогодні Україна могла б вести переговори зі США щодо отримання багатоцільових винищувачів, які були у використанні — F-15 або F-16. Наприклад, сусідня Румунія у 2021 році погодила постачання 32 таких літаків.