"Коли росіяни приходять до вас додому, буває важко змусити їх піти", — Блінкен

Держсекретар США заявив про це у контексті розміщення російських військ у Казахстані та агресії РФ проти України.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, говорячи про розміщення військ країн Організації договору про колективну безпеку, зокрема російських військових, заявив, що "росіян іноді дуже важко змусити піти", коли вони "приходять до вас додому". Відповідну заяву глава Держдепу США зробив у ході брифінгу після переговорів із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у п'ятницю, 7 січня.

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Відповідаючи на запитання журналістки про те, як Сполучені Штати ставляться до того, що ОДКБ на запит президента Казахстану розмістили свої сили в республіці для придушення повстання, враховуючи, що ними командуватиме російський генерал Андрій Сердюков, який брав участь в окупації Криму Росією, Блінкен сказав: "У нас є питання про характер запиту (на розміщення військ ОДКБ — ред.). Ми прагнемо дізнатися про це більше".

За словами держсекретаря, є певні драйвери того, що відбувається в Казахстані, і ситуація там відрізняється від того, що відбувається на українських кордонах.

"Один із уроків недавньої історії полягає в тому, що коли росіяни приходять до вас додому, буває дуже важко змусити їх піти", — зазначив Блінкен.

[ + – ] Слова Блінкена про "росіян у домі" з 1:03:25

Крім цього, глава Держдепу США заявив, що заяви Росії про те, що Україна становить для неї загрозу і може зробити провокації, є "абсурдом". Блінкен зазначив, що саме Москва нарощує концентрацію своїх військових сил біля українських кордонів.

"Як Москва пояснює ці дії? Дезінформацією. Стверджується, що Україна загрожує Росії. І що російське військове нарощування має суто оборонний характер. Це як лисиця, яка каже, що їй довелося напасти на курник, бо його мешканці якимось чином становлять загрозу. Ми вже стикалися з таким газлайтингом (дії, при яких агресор намагається переконати жертву в тому, що саме вона винна у проблемах, що трапилися з нею, — ред.)", — заявив американський дипломат, нагадавши, що коли РФ вторглася в Україну в 2014 році, вона заявила, що саме українська держава є агресором для виправдання заздалегідь запланованих військових дій.

Нагадаємо, за підсумками переговорів з Блінкеном Кулеба заявив про те, що в НАТО "панує солідарність з Україною" щодо оцінки дій держави-агресора. Сторони, зокрема, обговорили заходи, які можуть вжити США щодо РФ.

Раніше Фокус писав, що Росія перекидає бронетехніку до Казахстану на тлі повстання в республіці. Кремль дислокував у країні бійців, які воювали проти України. Своїх військових відправить також Таджикистан та Вірменія.