"Сообщил хорошую новость": Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба пообщались по телефону

Темой беседы стала концентрация российских войск вдоль границ Украины, потенциальный ответ Вашингтона и переговоры между США и РФ. По словам Кулебы, "в Альянсе царит солидарность с Украиной".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 7 января, провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой по поводу наращивания концентрации российских войск на украинской границе. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента Соединенных Штатов.

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По информации Госдепа, Блинкен обсудил с главой украинского МИД потенциальную реакцию США и союзников на наращивание военной мощи РФ вдоль границ Украины и предстоящие дипломатические контакты с Россией.

"Госсекретарь подчеркнул, что "без Украины не будет разговоров об Украине", — говорится в заявлении Госдепа.

Помимо этого Блинкен подтвердил главе украинского министерства "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России".

Госсекретарь США прокомментировал сегодняшние переговоры с министром иностранных дел Украины в своем Twitter: "Я подтвердил устойчивую поддержку Украины со стороны США в сегодняшнем разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Мы работаем рука об руку с Украиной, союзниками по НАТО и партнерами для сдерживания дальнейшей агрессии РФ".

[ + – ] Блинкен о переговорах с Кулебой

В свою очередь Дмитрий Кулеба на своей странице в соцсети заявил, что Блинкен позвонил ему по итогам министерской встречи НАТО и сообщил "хорошую новость".

"В Альянсе царит солидарность с Украиной. Мы подробно согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с РФ в разных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня", — написал глава внешнеполитического ведомства.

[ + – ] Кулеба о переговорах с Блинкеном

Напомним, 10 января США и Россия на уровне МИД проведут переговоры по поводу контроля за ядерным оружием и ситуации вокруг Украины. 12 января состоится встреча представителей РФ и НАТО, а 13 января Кремль проведет переговоры с региональной организацией безопасности ОБСЕ, в которую входят и США.

Ранее РФ предложила НАТО и США проект договора о безопасности, в котором говорилось о требовании Кремля исключить возможность присоединения Украины к Альянсу. На фоне этого глава делегации на переговоров в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов пригрозил НАТО "военным ответом", если организация откажется от переговоров.