12 тысяч военных и десятки истребителей: появилась карта сил НАТО в Восточной Европе (фото)

Из-за угрозы нового вторжения России в Украину Альянс перебросил на свои рубежи тысячи военных, еще больше находится в состоянии повышенной готовности.

Издание CNN опубликовало карту расположения натовских сил, которые расположены на всем восточном фланге Альянса.

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Из-за угрозы российского вторжения в Украину, Запад и США перебрасывают свои силы в Восточную Европу. Войска располагают в странах-членах НАТО. Как пишут авторы, у Альянса есть четыре многонациональные батальона в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, которые действуют на ротационной основе. Каждый батальон возглавляется Великобританией, Канадой, Германией и США.

Развертывание сил НАТО поддерживается американскими военными. Они имеют собственные базы в Литве, Румынии и несколько баз в Польше. Президент Джо Байден одобрил переброску 3000 военных в Польше, Румынии и Германии. Еще 8500 бойцов находятся в состоянии повышенной готовности. Подчеркивается, что натовские военные не находятся в Украине и таких планов нет. Стране предоставляется только консультации на стратегическом уровне.

Помимо войск Альянс имеет в Румынии систему противоракетной обороны, предназначенную для обнаружения, отслеживания и поражения баллистических ракет. В этом году подобная система должна быть запущена в Польше.

Войска США и НАТО в Восточной Европе

Польша — 5700 американских военных и 1200 стран НАТО

Литва — 450 американских военных и 1200 стран НАТО

Эстония — 1200 военных НАТО

Латвия — 1200 натовских военных

Румыния — 900 американских военных

[ + – ] Карта расположения войск на территории стран-НАТО Фото: CNN

Напомним, премьер Британии Джонсон встретится со своими военными, которые переброшены в Польшу. Согласно соцопросам, 62% европейцев считают, что НАТО должно помочь Украине в противостоянии с Россией.