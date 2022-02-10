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Воєнний фокус Російсько-українська війна

12 тисяч військових і десятки винищувачів: з'явилася карта сил НАТО у Східній Європі (фото)

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перекидання натовських військ
Фото: U.S. Army | Прибуття американських військових у Польщу

Через загрозу нового вторгнення Росії в Україну Альянс перекинув на свої кордони тисячі військових, ще більше перебуває у стані підвищеної готовності.

Видання CNN опублікувало карту розташування натовських сил, які розташовані по всьому східному фланзі Альянсу.

Через загрозу російського вторгнення в Україну, Захід і США перекидають свої сили у Східну Європу. Війська мають у своєму розпорядженні країни-члени НАТО. Як пишуть автори, Альянс має чотири багатонаціональні батальйони в Естонії, Латвії, Литві та Польщі, які діють на ротаційній основі. Кожен батальйон очолюється Великою Британією, Канадою, Німеччиною та США.

Розгортання сил НАТО підтримується американськими військовими. Вони мають власні бази у Литві, Румунії та кілька баз у Польщі. Президент Джо Байден схвалив перекидання 3 000 військових у Польщі, Румунії та Німеччині. Ще 8 500 бійців перебувають у стані підвищеної готовності. Наголошується, що натовські військові не перебувають в Україні, і таких планів немає. Країні надається лише консультації на стратегічному рівні.

Крім військ Альянс має у Румунії систему протиракетної оборони, призначену для виявлення, відстеження та ураження балістичних ракет. Цього року подібна система має бути запущена в Польщі.

Війська США та НАТО у Східній Європі

  • Польща — 5 700 американських військових і 1 200 країн НАТО;
  • Литва — 450 американських військових і 1 200 країн НАТО;
  • Естонія — 1 200 військових НАТО;
  • Латвія — 1 200 натовських військових;
  • Румунія — 900 американських військових.
перекидання натовських військ
Карта розташування військ на території країн НАТО
Фото: CNN

Нагадаємо, прем'єр Британії Джонсон зустрінеться зі своїми військовими, які перекинуті до Польщі. Згідно із соцопитуваннями, 62% європейців вважають, що НАТО має допомогти Україні в протистоянні з Росією.