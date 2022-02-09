Прем'єр Британії зустрінеться зі своїми солдатами в Польщі

У розкладі прем'єр-міністра Бориса Джонсона також зустрічі з польським президентом та прем'єром, а ще розмова з Генсеком НАТО

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідає Польщу та штаб-квартиру НАТО в Брюсселі в четвер, 9 лютого, 2022 року, на тлі напруженості через ситуацію з безпекою в Україні. Джонсон відвідає британських солдатів, дислокованих у Польщі, разом із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, а також зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою, повідомляє Reuters.

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Згідно з заявою НАТО, Джонсон також має зустрітися з головою Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнсом Столтенбергом у Брюсселі того ж дня. Порядок денний у заяві не вказали.

Візити відбуваються тоді, коли західні країни працюють над деескалацією ситуації на кордоні з Україною, де зосередились тисячі російських військовослужбовців.

Міністр оборони Бен Воллес заявив у понеділок на тижні, що Великобританія направить до Польщі ще 350 військовослужбовців. Минулого року він відправив 100 військовослужбовців до Польщі, щоб допомогти їй у кризі з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

"Ми посилимо заходи, які вживаємо, відправивши ще 350 британських військовослужбовців до Польщі як двостороннє розгортання, щоб показати, що ми можемо працювати разом, і послати сильний сигнал про те, що Великобританія і Польща стоять пліч-о-пліч", — сказав Воллес.

Раніше Фокус повідомляв, що Велика Британія озброїла ВМС України сучасними ракетами, які допоможуть протистояти російському флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Перед цим Великобританія перекинула в Україну понад сотню бійців елітного спецпідрозділу, які навчають українських військовослужбовців диверсійної діяльності, тактики боротьби з бойовиками та снайперської стрільби.

У разі початку військових дій Великобританія не перекидатиме свій військовий контингент в Україну, однак надасть українській владі значну технічну підтримку.