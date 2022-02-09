Премьер Британии встретится со своими солдатами в Польше

В расписании премьер-министра Бориса Джонсона также встречи с польским президентом и премьером, а кроме того, разговор с Генсеком НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит Польшу и штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в четверг, 9 февраля 2022 года, на фоне напряженности из-за ситуации с безопасностью в Украине. Джонсон посетит британских солдат, дислоцированных в Польше, вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, а также встретится с президентом Анджеем Дудой, сообщает Reuters.

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Согласно заявлению НАТО, Джонсон также должен встретиться с главой Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в тот же день. Повестка дня в заявлении не указана.

Визиты происходят в то время, когда западные страны работают над деэскалацией ситуации на границе с Украиной, где сосредоточены тысячи российских военнослужащих.

Министр обороны Бен Уоллес заявил в понедельник на неделе, что Великобритания направит в Польшу еще 350 военнослужащих. В прошлом году он отправил 100 военнослужащих в Польшу, чтобы помочь ей в кризисе с мигрантами на границе с Беларусью.

"Мы усилим предпринимаемые меры, отправив еще 350 британских военнослужащих в Польшу в качестве двустороннего развертывания, чтобы показать, что мы можем работать вместе, и послать сильный сигнал о том, что Великобритания и Польша стоят бок о бок", — сказал Уоллес.

Ранее Фокус сообщал, что Великобритания вооружила ВМС Украины современными ракетами, которые помогут противостоять российскому флоту в акваториях Черного и Азовского морей.

Перед этим Великобритания перебросила в Украину более сотни бойцов элитного спецназа, которые обучают украинских военнослужащих диверсионной деятельности, тактике борьбы с боевиками и снайперской стрельбе.

В случае начала военных действий, Великобритания не станет перебрасывать свой военный контингент в Украину, однако предоставит украинским властям значительную техническую поддержку.