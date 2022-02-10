РФ может подорвать Крымский мост, как повод для вторжения в Украину – InformNapalm

Руководитель проекта InformNapalm Роман Бурко предположил, что в Севастополе испытывают безэкипажное плавсредство неизвестной конструкции, а боевых пловцов могут использовать для уничтожения объектов прибрежной инфраструктуры.

Россия может проводить тайные подводно-технические работы в запрещенном для плавания районе транспортного перехода через Керченский пролив. Такое предположение выразил руководитель волонтерского проекта InformNapalm Роман Бурко в Facebook со ссылкой на источники из оккупированного Крыма.

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Бурко отметил, что спецслужбы РФ готовят диверсии "под чужим флагом против имиджевых объектов", в частности Керченского моста. Цель диверсий – оправдание агрессии против Украины.

В качестве доказательств руководитель Inform Napalm заявил о получении сведений, которые могут дополнить эти предупреждения.

"Российские военные проводят работы по очистке морских рассеивающих выходов транспортного перехода через Керченский пролив. Такие работы проводятся в условиях строгой конспирации с запретом на использование средств радиосвязи", – сообщил Бурко.

Кроме этого, в начале февраля этого года, по словам специалиста, на базе 561-го аварийно-спасательного центра РФ в Севастополе испытали безэкипажное плавсредство неизвестной конструкции.

"Указанный центр используется не только для подготовки водолазов-спасателей, но и обучения военнослужащих Сил специальных операций, а именно боевых пловцов, имеющих навыки уничтожения кораблей и объектов прибрежной инфраструктуры (мосты, причалы)", – считает эксперт.

Россияне готовятся к провокации с подрывом мостовых опор и обвинением в этом Украины после принятия политического решения, заключил он.

[ + – ] РФ обвинит Украину в подрывах опор моста

Отметим, что российские и украинские оборонные ведомства не комментировали данную информацию.

Спикер МИД России Мария Захарова говорила, что на Западе готовят провокацию против РФ массовыми публикациями о возможном военном вторжении в Украину.

Напомним, что 5 февраля немецкий таблоид Bild со ссылкой на отчеты разведслужб писал о планах президента РФ Владимира Путина по захвату Украины. По сценарию разведчиков, сначала РФ разобьет украинских военных, а потом захватит крупные города и сформирует марионеточное правительство.

Колумнист Washington Post Энтони Файола сообщал, что военная агрессия РФ против Украины подорвет глобальную продовольственную безопасность.