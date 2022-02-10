РФ може підірвати Кримський міст як привід для вторгнення в Україну — InformNapalm

Керівник проєкту InformNapalm Роман Бурко припустив, що у Севастополі випробують безекіпажний плавзасіб невідомої конструкції, а бойових плавців можуть використовувати для знищення об'єктів прибережної інфраструктури.

Росія може проводити таємні підводно-технічні роботи в забороненому для плавання районі транспортного переходу через Керченську протоку. Таке припущення висловив керівник волонтерського проєкту InformNapalm Роман Бурко у Facebook із посиланням на джерела з окупованого Криму.

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Бурко зазначив, що спецслужби РФ готують диверсії "під чужим прапором проти іміджевих об'єктів", зокрема, Керченського мосту. Мета диверсій – виправдання агресії проти України.

Як доказ керівник Inform Napalm заявив про отримання відомостей, які можуть доповнити ці попередження.

"Російські військові проводять роботи з очищення морських розсіювальних виходів транспортного переходу через Керченську протоку. Такі роботи проводяться в умовах суворої конспірації із забороною на використання засобів радіозв'язку", – повідомив Бурко.

Крім цього, на початку лютого цього року, за словами фахівця, на базі 561-го аварійно-рятувального центру РФ у Севастополі випробували безекіпажний плавзасіб невідомої конструкції.

"Вказаний центр використовується не лише для підготовки водолазів-рятувальників, а й навчання військовослужбовців Сил спеціальних операцій, а саме бойових плавців, які мають навички знищення кораблів та об'єктів прибережної інфраструктури (мости, причали)", – вважає експерт.

Росіяни готуються до провокації з підривом мостових опор та звинуваченням у цьому України після ухвалення політичного рішення, підсумував він.

[ + – ] РФ звинуватить Україну в підривах опору мосту

Зазначимо, що російські та українські оборонні відомства не коментували цю інформацію.

Спікерка МЗС Росії Марія Захарова говорила, що на Заході готують провокацію проти РФ масовими публікаціями про можливе воєнне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що 5 лютого німецький таблоїд Bild з посиланням на звіти розвідслужб писав про плани президента РФ Володимира Путіна із захоплення України. За сценарієм розвідників, спочатку РФ розіб'є українських військових, а потім захопить великі міста і сформує маріонетковий уряд.

Колумніст Washington Post Ентоні Файола повідомляв, що військова агресія РФ проти України підірве глобальну продовольчу безпеку.