Станет ли Украина с 14 февраля бесполетной зоной? Покажет рейс Turkish Airlines

Все громче раздаются заявления, что 14 февраля воздушное сообщение в Украине может быть приостановлено. Фокус узнал у экспертов, насколько реально такое развитие событий

12 февраля крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов, используемых для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Соответственно, владельцы воздушных судов — лизингодатели — требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС.

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Первой компанией, отменившей все рейсы в Украину, стала нидерландская KLM. Вскоре стало известно, что самолет, выполнявший рейс украинского лоукостера SkyUp PQ0902 Фуншал — Киев, был вынужден совершить посадку не в Украине из-за требований лизингодателя. Лайнер сел в Кишиневе, а 175 пассажиров отправили в Киев автобусом.

"Ситуация обсуждается на государственном уровне — чтобы авиакомпании имели возможность продолжать полеты в Украину, Министерство инфраструктуры Украины проводит срочную встречу, где планируется разработка решений. Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем результатов встречи", — сказано в официальном сообщении SkyUp.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале заявил, что воздушное сообщение в Украине может быть приостановлено 14 февраля с 16:00.

Следом за ним нардеп Александр Дубинский сообщил о том, что 13 февраля на экстренном заседании СНБО будет принято решение закрыть все аэропорты Украины с 14 февраля.

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По мнению авиаэксперта Кирилла Новикова, прежде чем бить тревогу, следует дождаться официального решения украинских властей.

"Наше правительство должно максимально быстро принять соответствующие решения, как дальше работать авиакомпаниям, – говорит Фокусу Новиков. – Нужно обсудить все возможные сценарии и принять решение, исходя из текущего положения дел. Остановка авиадвижения в Украине несет большие экономические потери для авиации. Но конкретно говорить о чем-то пока рано, нужно дождаться решения властей".

В свою очередь Вячеслав Черняховский, глава Ассоциации страхового бизнеса, считает приостановку полетов в Украине иностранных авиакомпаний вполне оправданной и понятной – лучше перестраховаться, чем недооценивать угрозу.

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Черняховский приводит несколько примеров, когда такие ошибки дорого обходились. В 1990 году, как только началась война в Персидском заливе, в Кувейт перестали летать все самолеты. Лишь один лайнер британской авиакомпании, который летел в Малайзию,, по каким-то причинам сел на дозаправку в Эль-Кувейте уже после начала вторжения иракцев. Войска Садама Хусейна взорвали Boeing 747 прямо в аэропорту, а пассажиры лайнера провели в плену несколько месяцев. Самолеты кувейтских авиалиний Хусейн конфисковал, убытки составили сотни миллионов долларов.

"Есть еще примеры. 2001 год, военные учения на Черном море. Самолет авиакомпании "Сибирь" летит из Тель-Авива. Во время учений ракета пролетает мимо воздушной мишени и попадает в самолет. Люди погибают, – продолжает Вячеслав Черняховский. – 2014 год. В Донецкой области сбит рейс МН17. Исходя из этих катастроф, и не одной, никто из руководства авиакомпании или страховщиков не станет брать на себя ответственность, если самолет отправится в рейс и с ним что-то случится".

По словам Черняховского, приоритетом авиакомпаний является безопасность пассажиров и экипажа, также учитываются финансовые убытки, которые могут возникнуть при потере самолета: от десятка до сотни миллионов долларов за авиасудно.

"Сейчас ситуация динамично отслеживается авиакомпаниями, но полной информации нет, и в этом случае проще выждать и приостановить движение, чем рисковать", — говорит эксперт.

По его мнению, уже завтра (в понедельник, 14 февраля) станет ясно, как будет развиваться ситуация в Украине, маркером станет выполнение рейса Turkish Airlines, ведь "Турецкие авиалинии" обычно до последнего продолжают летать в неспокойные страны.

Если турки рейс отменят, те авиакомпании, которые уже сегодня прекратили сообщение с Украиной, могут возобновить его после 20 февраля, когда станет понятнее, насколько реальна угроза российского вторжения.

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что небо над страной остается открытым.